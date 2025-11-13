Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası'nda Buluşma

Muratpaşa ilçesindeki 41 kadın kooperatifi üyeleri, Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası'nda bir araya geldi.

Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı'ndaki mağazada gerçekleştirilen etkinlikte, üyeler, ürün çeşitliliğinin artırılması, pazarlama olanaklarının geliştirilmesi ve mağazanın daha etkin satış noktası haline getirilebilmesi konularını değerlendirdi.

Erişteden reçele, pekmezden sirkeye, tarhanadan coğrafi işaretli Tavşan Yüreği zeytine kadar birçok doğal ürünün yer aldığı mağazada, el emeği hediyelik eşyalar da bulunuyor.

Mağaza, kadınların üretime katılımını desteklemeyi, üretimde dayanışmayı artırmayı ve el emeği ürünlerin ekonomik değere dönüştürülmesini amaçlıyor.