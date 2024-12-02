Üye Girişi
Haberler
Rus savaş uçakları, İdlib Üniversite Hastanesi'ni vurdu

Muhaliflerin eline geçen hastaneyi savaş uçaklarıyla vurdular

 Suriye muhalefeti: Rejim masaya oturana kadar operasyonu durdurmayacağız

Esad'a başkaldıran muhaliflerin operasyonu durdurmak için tek şartı var

 Esad'la görüşen İran Dışişleri Bakanı'ndan birkaç saat sonra Türkiye'ye kritik ziyaret

Esad'la görüşen kritik isim saatler sonra Türkiye'ye geldi
Türkiye'nin en zengin 2 kadını

İşte Türkiye'nin en zengin 2 kadını

Kadın Kooperatifleri Haftası Etkinliği Başladı

Kadın Kooperatifleri Haftası Etkinliği Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen Kadın Kooperatifleri Haftası etkinliğinde, 30 pilot ilden 80 kadın kooperatifi stant açtı. Etkinlik, kadın girişimcilerin desteklenmesi ve eğitilmesi amacıyla düzenlenen proje kapsamında gerçekleştiriliyor.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenlenen "Kadın Kooperatifleri Haftası Etkinliği"nde, 30 pilot ilden 80 kadın kooperatifi stant açtı.

Kadın Kooperatifleri Haftası dolayısıyla, AB ve Türkiye tarafından ortak finanse edilen "Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında, 6 Aralık'a kadar sürecek "Kadın Kooperatifleri Haftası Etkinliği"nin açılışı yapıldı.

Bir otelde düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü Süreyya Erkan, söz konusu projenin, kadın kooperatiflerinin ekonomik ve sosyal hayatta daha güçlü yer edinmeleri ve kurumsallaşmalarına katkıda bulunulmasına yönelik pek çok etkinlik içerdiğini söyledi.

Kadınların iş gücüne katılımı ve istihdamının artırılmasıyla kadın girişimcilerin desteklenmesini sağlayacak önemli adımlar attıklarını vurgulayan Erkan, şöyle devam etti:

"2021 itibarıyla projemizi başlatmıştık. 30 pilot ilimizde yaptığımız çalışmalarla hep birlikte bu projeyi yürüttük. Pilot illerimizde geniş kapsamlı eğitimler, danışmanlık hizmetleri, farkındalık artırma etkinlikleri, bilimsel çalışmalarla kadın kooperatifleri ve bu alanda çalışan kurum ve kuruluşları destekledik. Sadece kadınlar özelinde değil kooperatif ortağı erkeklere ya da kooperatiflere ortak olma potansiyeli olan kadınlara yönelik de birçok etkinlik düzenledik. Bu kapsamda yaklaşık 8 bin kişiye ulaştık. 81 ilde eğitim programları düzenledik. Yaklaşık 12 bin kişiye projemiz kapsamında eğitimler verdik."

"Kırsal kalkınmada kadının gücünü ülke kalkınmasında enerji kaynağı yapmayı hedefliyoruz"

Tarım Ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Bülent Kahraman Çolakoğlu da kırsal kalkınmada kadının gücünü, ülke kalkınmasında enerji kaynağı yapmayı hedeflediklerini ifade etti.

Kadınların gücünü kırsal kalkınma sürecinde göstermeyi istediklerini belirten Çolakoğlu, "Her geçen gün toplumda hak ettiği değeri yavaş yavaş gören kadınlarla ülkemiz önümüzdeki yıllarda devlet politikası olarak planladığımız 'dünyanın ilk 10 ekonomisi'nden biri hedefine ulaşacaktır. Kalkınma öncelikli bir hamle yapmamız gerekiyorsa ve bu hamleyi de kadınlarla yapmamız gerekiyorsa o zaman kooperatifçilik ve eğitimin altını çizmem gerekiyor." diye konuştu.

Etkinlik kapsamında, 30 pilot ilden gelen 80 kadın kooperatifi stant açtı. Stantlarda, organik erişte, tarhana, kolonya, sabun, takılar ile çeşitli kumaşlardan yapılan kıyafet ve aksesuarlar yer aldı.

Programda, yöresel ürünlerin sergilenmesinin yanı sıra uluslararası konferans ve çalıştaylar da düzenlenecek.

Kaynak: AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Güncel
img

Düğünde dolar havuzu! Görevliler süpürerek poşetlere doldurdu
img

Son hali içler acısı
img

Marketlerdeki etiketler dikkat çekti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Yemekteyiz Çağrı kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Çağrı Özer kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Hatice kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hatice Hanım kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Ünal kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ünal Bey kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Hande kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hande Hanım kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Reyhan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Reyhan Depedibi kaç yaşında, nereli? İstanbul İSKİ su kesintisi! 2-3 Aralık Ataşehir, Avcılar, Sarıyer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 2-3 Aralık Yenimahalle, Mamak, Etimesgut su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 2-3 Aralık Nilüfer, İnegöl, Gemlik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Manavgat, Konyaaltı 2-3 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, İslahiye, Nurdağı 2-3 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 2-3 Aralık Çukurova, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.