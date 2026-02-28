Haberler

Kadın konukevi kapasiteleri yeniden düzenlendi

Güncelleme:
Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle kadın konukevlerinin kapasiteleri 10 ile 50 kişi arasında yeniden düzenlendi, çocukların da dikkate alınacağı belirtildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle kadın konukevlerinin kapasiteleri yeniden belirlendi ve konukevlerinin en az 10, en fazla 50 kişi kapasiteli olarak kurulmasına karar verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hazırlanan "Kadın Konukevlerinin Açılması ve İşletilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Düzenleme kapsamında konukevlerinin kapasitesi, hizmet sunumu ve idari işleyişine yönelik hükümler güncellendi.

Yönetmelikte yapılan değişiklikle kadın konukevlerinin kapasitesi yeniden belirlendi. Buna göre konukevleri en az 10, en fazla 50 kişi kapasiteli olarak kurulacak.

Çocuklar da dikkate alınacak

Düzenlemeyle ayrıca kapasite hesabında yalnızca kadınların değil, beraberlerindeki çocukların da dikkate alınması hükme bağlandı. Böylece konukevlerindeki gerçek doluluk oranının esas alınması amaçlandı.

Yapılan revizyonla konukevlerinde sunulan hizmetlerin yürütülmesine ilişkin bazı hükümler teknik olarak güncellenirken, uygulamada birlik sağlanmasına yönelik düzenlemeler de yapıldı.

Düzenlemeyle kadın konukevlerinin fiziki planlamasında standart oluşturulması, aşırı yoğunluğun önlenmesi ve hizmet sunumunun daha etkin hale getirilmesi hedefleniyor.

Yönetmelik değişikliği bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Kaynak: AA / Utku Şimşek
