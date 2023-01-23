Kadın komşusunun silahlı saldırısında canından oldu

KAYSERİ'nin Akkışla ilçesinde, komşusu Sonay A. tarafından henüz bilinmeyen nedenle tabanca ile vurulan Mehmet Can (22), hayatını kaybetti.

KAYSERİ'nin Akkışla ilçesinde, komşusu Sonay A. tarafından henüz bilinmeyen nedenle tabanca ile vurulan Mehmet Can (22), hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Akkışla ilçesi Yeni Mahalle Kululu Caddesi'nde meydana geldi. Komşu olan Mehmet Can ile Sonay A., henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Evli olan Sonay A., evden getirdiği tabanca ile Mehmet Can'a ateş etti. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Can'ı, Akkışla İlçe Entegre Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Can, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın şüphelisi Sonay A., polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.