Kadın Koalisyonu Kongresi Süleymaniye'de Toplandı

Kadın Koalisyonu Kongresi Süleymaniye'de Toplandı
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DEM Parti ve DBP Eş Genel Başkanları, Süleymaniye'de düzenlenen Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesel Demokratik Kadın Koalisyonu'nun birinci kongresine katıldı. Kongre, birçok ülkenin kadınlarını bir araya getiriyor.

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Süleymaniye kentinde düzenlenen Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesel Demokratik Kadın Koalisyonu'nun (NADA) birinci kongresine katıldı.

DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre, Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, IrakKürt Bölgesel Yönetimi Süleymaniye kentinde düzenlenen Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesel Demokratik Kadın Koalisyonu'nun birinci kongresine katıldı. Orta Doğu, Türkiye, Kuzey Afrika, Kuzey ve Doğu Suriye ve birçok ülkeden kadınların katıldığı kongre üç gün sürecek.

Kaynak: ANKA / Güncel
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