Kadın, Kırık Telefonu İçin Telefoncu Dükkanına Saldırdı

BEYOĞLU'nda bir kadın, ekranı kırılan cep telefonunu caddedeki telefoncuya giderek tamir ettirdi. Ertesi gün telefonunun ekranı yine kırılan kadın, gece saatlerinde yanındaki arkadaşıyla telefoncu dükkanının kepenklerini tekmeledi. Kepenge tekme ve yumruk atan, şişe ve kartonla saldıran iki kadın cep telefonu kamerasına yansıdı. Polisin gözaltına aldığı 2 kişi daha sonra serbest bırakıldı.

Olay, 30 Temmuz Çarşamba günü saat 05.00 sıralarında Okmeydanı Keçeci Piri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cep telefonunun ekranı kırılan bir kadın, tamir için caddedeki telefoncuya gitti. Esnaf Kadir A.'nın tamir ettiği telefon sahibine geri verildi. Telefonu teslim alan kadın, aynı gün gece saatlerinde telefonunun ekranını kırdı. Duruma sinirlenen kadın, yanındaki kadın arkadaşıyla beraber gece saatlerinde dükkanın önüne gitti.

EKRANI KIRILDI TELEFONCU DÜKKANINA SALDIRDI

Dükkanın kepengine tekme ve yumruk atan iki kadın, dükkana cam şişe ve karton kutu da fırlattı. Dakikalarca dükkan önünde bağırıp çağıran iki kadın ardından caddeden ayrıldı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İşyeri sahibi Kadir A.' nın şikayeti üzerine iki kadın, polis tarafından gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan iki kadın ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.