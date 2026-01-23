Haberler

Konya'da yakalanmamak için kadın kılığına giren şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'da, hakaret ve kadına yönelik şiddet suçlarından aranan Ö.S. adlı şüpheli, kadın kılığına girerek polisten saklanmaya çalışırken yakalandı. Daha önce eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle 5 ayrı suçtan işlem görmüş ve elektronik kelepçe ile izleniyormuş.

Konya'da yakalanmamak için kadın kılığına girerek izini kaybettirmeye çalışan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Karatay Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, "mühür bozma", "hakaret", "kadına yönelik şiddet" ve "uyuşturucu madde kullanma" suçlarından aranan Ö.S.'nin (47) yakalanması için çalışma başlattı.

Polis, şüphelinin daha önce kadın kılığında geldiği eşinin evindeki kameraya zarar verdiğini belirledi.

Polisten kaçmak için sürekli adres değiştiren şüphelinin saklandığı evi belirleyen ekipler, düzenlediği operasyonda Ö.S.'yi yakaladı.

Şüphelinin, eşi S.S.'ye yönelik şiddet uyguladığı gerekçesiyle daha önce 5 ayrı suçtan işlem gördüğü ve 6 ay süreli elektronik kelepçeyle izlenme kararı bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Savaş Güler - Güncel
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi

Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptal davasında karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aynı gün iki acı: Kardeşler peş peşe hayatını kaybetti

Aynı gün iki acı: Kardeşler peş peşe hayatını kaybetti
Fener'i deviren takım Beşiktaş'a çuvalla para verip o ismi aldı

Fener'i deviren takım Beşiktaş'a çuvalla para verip o ismi aldı
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 4 aylık tazminat alabilirsiniz

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 4 aylık tazminat alabilirsiniz
Kısmetse Olur'da Perinaz'dan RTÜK'ün radarına takılacak dans

RTÜK'ün radarına takılacak dans
Aynı gün iki acı: Kardeşler peş peşe hayatını kaybetti

Aynı gün iki acı: Kardeşler peş peşe hayatını kaybetti
Dünyanın en basit ilacı ülkede krize yol açtı! İhracatı bile yasakladılar

Dünyanın en basit ilacı krize yol açtı! İhracatı bile yasakladılar
Evi tahliye etti ama mahkeme giderleri kiracıya yüklendi

Evi tahliye etti ama mahkeme masrafları kiracıya yüklendi