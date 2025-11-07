Haberler

Kadın İstihdamında Önemli Başarı: 92 Bin Kadın Çalışma Hayatına Katıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılında uygulanan İşbaşı Eğitim Programı ve diğer projelerle 92 bin 446 kadının iş gücüne katıldığını açıkladı. Bu başarı, kadınların ekonomik hayata entegrasyonu için yapılan çalışmaların önemini vurguluyor.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılından bugüne kadar İşbaşı Eğitim Programı, Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi ve Mesleki Eğitim Kursları sayesinde 92 bin 446 kadının çalışma hayatına kazandırıldığını duyurdu.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dört bir yanındaki başarı hikayelerinin kendilerine gurur verdiğini belirtti. Türkiye İş Kurumu destekleriyle iş gücüne katılan kadın emekçilere selamlarını ileten Işıkhan, "2024 yılından bugüne İşbaşı Eğitim Programı (İEP), Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP) ve Mesleki Eğitim Kursları (MEK) sayesinde 92 bin 446 kadının çalışma hayatına adım atmasını sağladık. Çalışmanın, üretimin, kalkınmanın yüzyılını kadınların güçlü desteğiyle inşa ediyoruz. 'ispozitifharita.iskur.gov.tr' adresinden verilerimizi anlık şekilde paylaşıyoruz" dedi.

