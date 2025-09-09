Kadın İstihdamına Destek İçin Maddi Yardım Sağlanacak

(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Aile Yılı"nda çalışma hayatını güçlendirmek için adımlar atmaya devam ettiklerini belirterek "İstihdam edilen her kadın için işverene 3 aylık toplam 97 bin 500 TL'ye kadar istihdam desteği ve istihdam edilen kadının çocuğu olması halinde kadın çalışana 6 aylık toplam 60 bin TL'ye kadar çocuk bakım desteği ile toplamda 157 bin 500 TL'ye kadar maddi destek sağlıyoruz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından "Aile Yılı' kapsamında yaptıkları çalışmalara ilişkin açıklama yaptı. Işıkhan, şunları kaydetti:

"Aile Yılı'nda ülkemizin geleceğini korumak ve çalışma hayatımızı güçlendirmek için adımlar atmaya devam ediyoruz. Kadınların işgücüne katılımını sağlarken iş-aile uyumunu da kolaylaştırıyoruz. Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrıcalık Projesi ile çocuklu kadınları destekliyoruz.