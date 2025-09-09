Kadın İstihdamına Destek İçin Maddi Yardım Sağlanacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'Aile Yılı' kapsamında kadınların işgücüne katılımını artırmak ve iş-aile uyumunu kolaylaştırmak amacıyla istihdam desteği ve çocuk bakım desteği sağlanacağını açıkladı.
(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Aile Yılı"nda çalışma hayatını güçlendirmek için adımlar atmaya devam ettiklerini belirterek "İstihdam edilen her kadın için işverene 3 aylık toplam 97 bin 500 TL'ye kadar istihdam desteği ve istihdam edilen kadının çocuğu olması halinde kadın çalışana 6 aylık toplam 60 bin TL'ye kadar çocuk bakım desteği ile toplamda 157 bin 500 TL'ye kadar maddi destek sağlıyoruz" dedi.
Çocuk bakım desteğimizi 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye çıkardık. Ailelerimize daha fazla destek olmak adına destek süresini 3 aydan 6 aya uzattık.
Ayrıca, daha fazla kadının yararlanmasını sağlamak için uyguladığımız yaş sınırını kaldırdık."