Haberler

Kadın İstihdamına Destek İçin Maddi Yardım Sağlanacak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'Aile Yılı' kapsamında kadınların işgücüne katılımını artırmak ve iş-aile uyumunu kolaylaştırmak amacıyla istihdam desteği ve çocuk bakım desteği sağlanacağını açıkladı.

(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Aile Yılı"nda çalışma hayatını güçlendirmek için adımlar atmaya devam ettiklerini belirterek "İstihdam edilen her kadın için işverene 3 aylık toplam 97 bin 500 TL'ye kadar istihdam desteği ve istihdam edilen kadının çocuğu olması halinde kadın çalışana 6 aylık toplam 60 bin TL'ye kadar çocuk bakım desteği ile toplamda 157 bin 500 TL'ye kadar maddi destek sağlıyoruz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından "Aile Yılı' kapsamında yaptıkları çalışmalara ilişkin açıklama yaptı.  Işıkhan, şunları kaydetti:

"Aile Yılı'nda ülkemizin geleceğini korumak ve çalışma hayatımızı güçlendirmek için adımlar atmaya devam ediyoruz. Kadınların işgücüne katılımını sağlarken iş-aile uyumunu da kolaylaştırıyoruz. Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrıcalık Projesi ile çocuklu kadınları destekliyoruz.

İstihdam edilen her kadın için işverene 3 aylık toplam 97 bin 500 TL'ye kadar istihdam desteği ve istihdam edilen kadının çocuğu olması halinde kadın çalışana 6 aylık toplam 60 bin TL'ye kadar çocuk bakım desteği ile toplamda 157 bin 500 TL'ye kadar maddi destek sağlıyoruz.

Çocuk bakım desteğimizi 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye çıkardık. Ailelerimize daha fazla destek olmak adına destek süresini 3 aydan 6 aya uzattık.

Ayrıca, daha fazla kadının yararlanmasını sağlamak için uyguladığımız yaş sınırını kaldırdık."

Kaynak: ANKA / Güncel
Derin Talu'yu havalimanında bikinili görenler gözlerine inanamadı

Derin Talu'yu havalimanında bikinili görenler gözlerine inanamadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bütün ülkenin tanıdığı vücut geliştirmecinin acı sonu

Bütün ülkenin tanıdığı vücut geliştirmecinin acı sonu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.