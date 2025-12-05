Yavuz Ağıralioğlu: Kadının Hukukunu Korumak; Sadece Bir Günün Değil, Devlet Aklının ve Millet Vicdanının Değişmez Ödevidir

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 91'inci yıl dönümüne ilişkin, "Kadının hukukunu korumak; sadece bir günün değil, devlet aklının ve millet vicdanının değişmez ödevidir. Bu ülkenin alın terinde, duasında, cesaretinde kadınların izi vardır. Hakkı teslim edilen kadın; evine huzur, milletine güç katar" ifadesini kullandı.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıraliğolu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Kadının hukukunu korumak; sadece bir günün değil, devlet aklının ve millet vicdanının değişmez ödevidir. Bu ülkenin alın terinde, duasında, cesaretinde kadınların izi vardır. Hakkı teslim edilen kadın; evine huzur, milletine güç katar. Dünya Kadın Hakları Günü'nü tebrik ediyor, kadınlarımızın haklarının her koşulda güvence altında olmasını diliyorum."