Yavuz Ağıralioğlu: Kadının Hukukunu Korumak; Sadece Bir Günün Değil, Devlet Aklının ve Millet Vicdanının Değişmez Ödevidir
Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkının 91. yıl dönümünde kadın haklarının korunmasının önemini vurguladı.
(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 91'inci yıl dönümüne ilişkin, "Kadının hukukunu korumak; sadece bir günün değil, devlet aklının ve millet vicdanının değişmez ödevidir. Bu ülkenin alın terinde, duasında, cesaretinde kadınların izi vardır. Hakkı teslim edilen kadın; evine huzur, milletine güç katar" ifadesini kullandı.
Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıraliğolu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Kadının hukukunu korumak; sadece bir günün değil, devlet aklının ve millet vicdanının değişmez ödevidir. Bu ülkenin alın terinde, duasında, cesaretinde kadınların izi vardır. Hakkı teslim edilen kadın; evine huzur, milletine güç katar. Dünya Kadın Hakları Günü'nü tebrik ediyor, kadınlarımızın haklarının her koşulda güvence altında olmasını diliyorum."