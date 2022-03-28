Kadın girişimi, 'Üretim ve İşletme Kooperatifi' ile destekleniyor

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (DHA) - Gaziosmanpaşa Belediyesi, Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) iş birliğinde bugün, kurulan Yeni Kent Ekonomi Modeli 'Kar Taneleri Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin açılış programı gerçekleşti. Kadın istihdamını ve girişimini desteklemek amacıyla Gaziosmanpaşa Belediyesi, Türk ve mülteci kadınlara belediyenin atölyelerinde uzman eğitmenler tarafından uygulamalı eğitimler verdi. Kadınlar bu kurslarda ürettiği ürünleri, belediyenin temin ettiği alanlarda satışa sunarak aile bütçelerine katkı sağlama imkanı elde etti. Kadınların proje kapsamında pandemide ürettiği maskeler ise Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) tarafından ödüle layık görüldü. Projenin elde ettiği başarının ardından ise Yeni Kent Ekonomi Modeli 'Kar Taneleri Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi' kuruldu.

Açılış programına; Ak Parti İl Kadın Kolları Ekonomi İşleri Birim Başkanı Manolya Demirören Tekin, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, Ak Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat ve 26-27'nci dönem Milletvekili Fatma Betül Sayan katılım sağladı.

'KADIN YETENEĞİ ORTAYA ÇIKACAK'

Bir şeyler başarabilmek adına kooperatifi kurduklarını belirten Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, 'Biz bununla kadınlarımızın yeteneklerini ortaya çıkartmayı amaçladık. Kendi elleriyle ürettikleri kozmetikten yiyeceğe bütün ürünleri kamuoyu ile paylaşmak istedik. Bizim amacımız; kadınların yeteneklerinin ortaya çıkmasına öncülük etmek, ürettikleri eserleri kamuoyuyla paylaşmak, bu ürünleri de istihdama dökmektir. Kadınlarımız ticaretten siyasete her alanda gücünü göstermelidir. Biz de bugün bir nebze de olsa bunu sağlamaya çalıştık. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz' dedi.

'GÜÇLÜ VE BÜYÜK TÜRKİYE KADINLARLA KURULACAK'

Milletvekili İffet Polat, 'Güçlü ve büyük Türkiye'yi kadınlarla kuracağız diye yola çıktık. Kadını güçlendirecek projeler bu anlamda çok gurur duyucu. Türkiye'nin ekonomik büyümesi için kadın erkek omuz omuza mücadele etmelidir. Biz Türkiye olarak bu yola girdik ve devamlılığını da sağlamalıyız. Kadınların gelişimi için çok mücadele verdik, daha da fazlasını vereceğiz. Bu güzel proje için de belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum' açıklamasını yaptı.

'2023 EKONOMİ HEDEFİ İÇİN KADINLAR ÖNEMLİ'

Kadınlar için bir araya geldiklerini belirten Fatma Betül Sayan şunları söyledi:

'Mutluyuz. Ben kadınlar için çalışmalar yapılan nesildeydim. Önceden eğitimden, istihdamdan ötelenen kadınlar vardı. O dönemler de kadınların belediyede eğitim alması için İSMEK'i kuran Recep Tayyip Erdoğan vardı. Burası sayesinde kadınlar hem eğitim aldı hem para kazandı. Kadınlar için büyük bir akademi oldu. Önce eğitimde daha üretimde kaldırılan engeller ile kadınlarımız artık daha güçlü. Kız çocuklarımızın yükseköğretimde yer alma oranı da erkek çocuklarına göre artmış durumda. Güçlü kadınlar, güçlü aileler demektir. 2023'te Türkiye'yi dünyanın en güçlü ekonomileri arasında olması hedefimiz var. Bunu da kadınlarla başaracağız. Bu açılış da bu amaca hizmet etmektedir. Gaziosmanpaşa'daki kadınlar da evine katkı sağlayıp gücünü artıracak.'

Programın ardından belediye ile bir kozmetik ve güzellik firması ile anlaşma da imzalandı.