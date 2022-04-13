Kadın girişimcinin 5 yıllık emeği, yarım saatlik yangında kül oldu

ESKİŞEHİR'de, 2 çocuk annesi Derya Uçak'ın (52) 5 yıl önce KOSGEB'den aldığı ve 50 bin liralık hibe desteğiyle açıp işlettiği tasarım atölyesi, lazer kesim makinesinden çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Atölyesinin yarım saatte küle döndüğünü ve 250 bin liralık zararı olduğunu söyleyen Uçak, "İşlerim çok güzeldi ve severek yapıyordum. İnsan ne zaman ne olacağını bilemiyor. Allah kimsenin başına vermesin. Bundan sonra ne yapacağım bilemiyorum" dedi.

Eskişehir'de yaşayan Derya Uçak, 25 yıl reklamcılık işiyle uğraştıktan sonra 5 yıl önce KOSGEB'e başvurarak aldığı 50 bin liralık hibe desteğiyle Tepebaşı ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde tasarım ve organizasyon atölyesi açtı. Destek sayesinde atölyesine aldığı makinelerle hediyelik eşya, promosyon malzemeleri, ev aksesuarları, mıknatıs gibi ürünlerin yanı sıra mimarlık fakültelerindeki öğrencilerin proje maketlerini de hazırlayan Uçak, işlerini her geçen yıl büyütmeye başladı. 15 gün önce Uçak'ın atölyesinde bulunan lazer kesim makinesinin kabloları yandı. Komşuların ve itfaiyenin müdahalesine rağmen yarım saat içinde Uçak'ın atölyesi, tamamen kullanılamaz hale geldi.

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