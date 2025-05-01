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Kadın Girişimciliği Destekleme Toplantısı Tekirdağ'da Gerçekleştirildi

Kadın Girişimciliği Destekleme Toplantısı Tekirdağ'da Gerçekleştirildi
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Tekirdağ'da, TOBB ve Çalışma Bakanlığı'nın işbirliğiyle düzenlenen toplantıda kadın girişimciliği ve istihdamı ele alındı. Kadınların iş kurma süreçlerinde karşılaştıkları zorluklar ve destek mekanizmaları tartışıldı.

Tekirdağ'da, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında kadın girişimciliği ve istihdamı toplantısı gerçekleştirildi.

Çerkezköy Ticaret Odası'nın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, iş ve meslek danışmanı Özge Eyüpoğlu Yılmaz tarafından kadın istihdamını desteklemeye yönelik projelerin tanıtımı yapıldı.

Toplantıda kadın girişimciliği ve kadın çalışan istihdamının artırılması konuları ele alındı.

Kadınların iş kurma süreçlerinde karşılaştıkları zorluklar, destek mekanizmaları ve istihdamda kalıcı olmaları için yapılabilecek çalışmalara değinildi.

Toplantıya, Çerkezköy Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, TOBB Tekirdağ Kadın Girişimciler Kurulu ve Tekirdağ Kadın Yürütme Kurulu Başkanı Ayben Erdoğan Yavuzşen ile Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu Müdür Yardımcısı Rasim Tunce katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Aldoğan - Güncel
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