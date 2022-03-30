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"Kadın Girişimcilere Güven Duyulmuyor"

DailyMotion.com - Güncel
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Dünyanın ilk kahve diplomasisi vakfı olan Turkish Coffee Lady Vakfı'nın kurucusu kadın girişimci Gizem Şalcıgil White, Türk kahvesi kültürünü sevdirmenin yanı sıra diğer kadın girişimcilere rehber olmak, onları cesaretlendirmek ve yollarına devam etmelerine destek olmak için çabalıyor.

Dünyanın ilk kahve diplomasisi vakfı olan Turkish Coffee Lady Vakfı'nın kurucusu kadın girişimci Gizem Şalcıgil White, Türk kahvesi kültürünü sevdirmenin yanı sıra diğer kadın girişimcilere rehber olmak, onları cesaretlendirmek ve yollarına devam etmelerine destek olmak için çabalıyor

DailyMotion.com / Güncel

Türk, Güncel, Haberler

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