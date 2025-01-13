Kadın Girişimcilerden Çubuk Belediye Başkanı'na Ziyaret

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ankara Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hande Öztürk ve üyeleri Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı ziyaret etti.

TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hande Öztürk ve beraberindeki üyeler, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi verdi, ilçedeki kadın girişimcilere verdikleri desteklerden dolayı da teşekkür etti.

Ziyarete Çubuk Ticaret Borsası Başkanı Murat Şan ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Çubuklu kadın girişimcilerin de eşlik ettiği ziyaretten dolayı teşekkür eden Demirbaş, ilçede kadın girişimcilere pozitif anlamda destek olmaya çalıştıklarını söyledi.

İlçedeki yatırımlar ve çalışmalar hakkında bilgi veren Demirbaş, kadınların ekonomide, iş gücünde daha çok yer alabilmeleri ve söz sahibi olabilmeleri adına yürütülebilecek her türlü ortak çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Hande Öztürk ise, 378 kadın üyeleri olduğunu ve üyelerine yönelik yaptıkları çalışmaları anlattı.

Çubuk'ta son zamanda kadın girişimcilerin arttığını takip ettiklerini aktaran Öztürk, "Üyelerimizin hepsi işinde, gücünde, girişimci kadınlar. Yaklaşık Ankara'nın en büyük kadın STK'sı diyebiliriz. Hem mikro ölçekte hem makro ölçekte. Mikro ölçekte kooperatiflerimiz de var. Makro ölçekte Türkiye'nin ilk 500'üne giren firmalarımız da var aramızda. Yaklaşık 12 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. 500 milyon dolardan fazla ihracat yapıyoruz. İnşallah Çubuklu kadınlarla üye sayılarımız artacak." ifadesini kullandı.

Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri ile bir süre görüşen Demirbaş, ziyaret sonunda günün anısına çeşitli hediyeler verirken, kendilerine ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini sundu.

Ziyarete Çubuk Birlik Kadın Girişimi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Saliha Demir de eşlik etti.