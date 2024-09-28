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Kadın Girişimciler Temiz Teknolojilerle Ödüllendirilecek

Kadın Girişimciler Temiz Teknolojilerle Ödüllendirilecek
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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın desteklediği GCIP Türkiye 2024 Hızlandırıcı Programı kapsamında kadın girişimciler, temiz teknoloji alanındaki projeleriyle yıl sonunda ödüllerini alacak. 23 kadın girişimcinin yer aldığı programda, dört farklı kategoride ödüller verilecek.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın desteklediği, Küresel Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programı (GCIP) Türkiye 2024 Hızlandırıcı Programı kapsamındaki kadın girişimciler, ödüllerini yıl sonunda alacak.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın paydaş olarak yer aldığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu'nca, Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) iş birliği ile yürütülen GCIP ve 'Temiz Teknoloji Alanında Kadın Girişimciler için Yatırıma Hazırlık ve Küreselleşme' modülü çerçevesinde, kadın girişimcilerin projeleri destekleniyor. GCIP Türkiye 2024 Hızlandırıcı Programı kapsamında kadın girişimcilerin temiz teknoloji alanındaki fikirlerini desteklemek ve ileriye taşımak adına başlatılan yarışma kapsamında, programa kabul edilen 37 takım arasında 23 kadın girişimci yer alıyor.

4 KATEGORİDE DESTEK SAĞLANACAK

23 kadın girişimcinin Ulusal Akademi etkinliğinde sunulan eğitimleri ve kendilerine atanan mentörler ile çalışmaları devam ediyor. Hızlandırıcı program kapsamında eğitimlerin tamamlanmasıyla birlikte temiz teknolojiler alanındaki yenilikçi iş fikirlerini geliştirme fırsatı elde eden kadın girişimcilere 'Toplumsal Etkide Öncü Kadın Girişimci', 'Yenilikçi Kadın Girişimci', 'En İyi Gelişim Gösteren Kadın Girişimci', 'Genç Kadın Girişimci' olmak üzere 4 kategoride destek sağlanacak. Başarılı olan kadın girişimciler, yıl sonunda düzenlenecek Ulusal Ödül Töreni'nde ödüllerine sahip olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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