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Kadın Girişimciler İçin Yeni Perspektif: Gaziantep'te Toplantı Gerçekleşti

Kadın Girişimciler İçin Yeni Perspektif: Gaziantep'te Toplantı Gerçekleşti
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Gaziantep Sanayi Odası'nda, Gaziantep iş dünyasına lüks tüketim anlayışında yeni bir bakış açısı kazandırmak için 'Yeni lüks entelektüel sermaye' konulu toplantı yapıldı. TOBB Gaziantep KGK Başkanı Ayşen Ahi, toplantıda kadınların iş dünyasında daha aktif olmaları gerektiğini vurguladı.

Gaziantep Sanayi Odası'nda (GSO) "Yeni lüks entelektüel sermaye" konulu toplantı gerçekleştirildi.

GSO'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) tarafından, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ev sahipliğinde Gaziantep iş dünyası ve lüks tüketim anlayışına yeni bir perspektif kazandırmanın amaçlandığı toplantı gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOBB Gaziantep KGK Başkanı Ayşen Ahi, kadınların iş dünyesında daha fazla aktif olması gerektiğini söyledi.

Ahi, "Bilgi ve deneyimin, şirketlerin en değerli varlıkları haline geldiği günümüzde kadınlarımızın bilgi ve deneyimlerini artırarak, iş dünyasında daha güçlü bir konuma gelmeleri gerekiyor, bu anlamda kadın girişimcilerimiz daha aktif olmalarını hedefliyoruz" dedi.

Toplantıya, GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emine Ferhan Sağım, kurul üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları katıldı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel
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