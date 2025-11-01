Haberler

Kadın Girişimciler İçin Yeni Hedefler

Kadın Girişimciler İçin Yeni Hedefler
Güncelleme:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bursa'da kadın sanayicilerle bir araya gelerek kadın istihdamı ve girişimciliğin önemine vurgu yaptı. Kadınların iş gücüne katılım oranının artırılması hedefleniyor.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bursa'da kadın sanayici ve girişimcilerle bir araya gelerek, Türkiye'nin kadın istihdamı, girişimcilik ekosistemi ve aile politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bursa'da gerçekleştirilen 'Kadın Sanayici ve Girişimciler İstişare Toplantısı'na katılan Göktaş, kadınların üretim ve istihdamdaki rolünün güçlenmesinin Türkiye'nin ekonomik ve sosyal kalkınması için kritik öneme sahip olduğunu söyledi. Kadınların başarı hikayelerinin yeni nesillere ilham olduğunu ifade eden Göktaş, kendi yurt dışı siyaset ve diplomasi deneyimini paylaşarak, "Kadın varsa her şey mümkün" dedi. Avrupa'nın ilk başörtülü milletvekili olarak yaşadığı zorlukları aktaran Göktaş, "Cam tavanları kırmak kolay değil; ama azimle, sabırla ve kararlılıkla her engel aşılır" diye konuştu.

'KADIN GİRİŞİMCİLERİMİZİN YANINDAYIZ'

Türkiye'de kadın iş gücüne katılım oranının 2002'de yüzde 27 iken bugün yüzde 37'ye ulaştığını belirten Bakan Göktaş, hedeflerinin bu oranı ilk aşamada yüzde 40'a çıkarmak olduğunu kaydetti. Kadınların eğitimden istihdama, girişimcilikten siyasete her alanda daha fazla destekleneceğini vurgulayan Göktaş, 'Aile Yılı' kapsamında atılan adımları ve 'Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi'ni hatırlattı. Kadın kooperatifleri, dijital okuryazarlık projeleri, özel sektör iş birlikleri ve bölgesel girişimcilik programlarına değinen Göktaş, "Kadın girişimcilerimizin yanındayız. Kadınların üretime, istihdama ve inovasyona katılımı sadece ekonomiye değil, toplumun geleceğine de yatırım anlamı taşıyor" dedi. Göktaş, önümüzdeki yıl Türkiye'nin kadın liderlere yönelik küresel bir programa ev sahipliği yapacağını da duyurarak toplantıya katılan girişimcilere davette bulundu.

