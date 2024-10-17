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Kadın Girişimci Sümeyye Teber, Çiftliğini Büyütmeyi Hedefliyor

Kadın Girişimci Sümeyye Teber, Çiftliğini Büyütmeyi Hedefliyor
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Karaman'da üniversite mezunu Sümeyye Teber, devlet destekli çiftliğinde küçükbaş hayvan sayısını artırarak üretime katkıda bulunmayı planlıyor. Hedefi sürüsünü yüzde 50 büyütmek olan Teber, kadınların ekonomik özgürlüğüne vurgu yaptı.

Karaman'da bir çocuk annesi üniversite mezunu Sümeyye Teber, devlet desteğiyle kurduğu 70 küçükbaşın bulunduğu çiftliğindeki hayvan sayısını artırarak üretime daha fazla katkı sağlamak istiyor.

Erciyes Üniversitesi Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümünden 2015'te mezun olan Teber, 4 yıl çağrı merkezinde çalıştı.

Emekli olan babasının Kızık köyüne yerleşmesiyle yıllardır hayalini kurduğu koyun yetiştiriciliğine başlamaya karar veren Teber, 2023'te Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınmada Uzman Eller projesiyle aldığı 250 bin liralık hibe desteğiyle 51 koyun ve 2 koçtan oluşan çiftlik kurdu.

Kısa sürede hayvan sayısını 70'e çıkaran Teber, günlerini ailesiyle yaşadığı köydeki evinin ağılında hayvanlarının bakımını yaparak geçiriyor.

"Sürüyü yüzde 50 artırmayı hedefliyor"

Teber, AA muhabirine, sevdiği işi yaptığı için mutlu olduğunu, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün bu süreçte kendisini hiç yalnız bırakmadığını söyledi.

Hayvancılığın zorluklarının yanında birçok güzelliğinin de bulunduğunu anlatan Teber, zorlukları aldığı eğitim ve genç bir yetiştirici olduğu için kolay aştığını dile getirdi.

Teber, insanın kendi işini yapması kadar mutluluk verici başka bir şey olmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Hayvanların içinde ve onların yakınında olmak çok güzel. Şu anda koyunlarımızın neredeyse tamamı gebe. Hepsinden kuzu bekliyoruz. En az yüzde 30-40 ikiz gebelik bekliyoruz. Bu sene sürümüzü yüzde 50 artırmayı planlıyoruz. Özellikle sürümü genç tutarak daha da çoğaltacağım. 3 yıla kadar bu sürüyü 250 dişiye çıkartmayı planlıyorum. Hayvanları günde 2 kez meraya çıkartıyoruz. Mandıraya toplu olarak süt satışı yapıyoruz."

"Kadının ekonomik özgürlüğünün olması önemli"

Kadınların üretime katılmasının devlet desteğiyle daha kolay hale geldiğini vurgulayan Teber, "Hayvancılık, maaşlı çalışan olmaktan çok da zor değil. Çünkü devletin genç olan, kadın olan girişimcilere bu konudaki hibe ve kredileri çok güzel. Üretmek, ülke ekonomisine katkı sağlamak ve kendi işinin başında olmak normal bir işte çalışmaktan daha avantajlı. Kadının ekonomik özgürlüğünün olması çok önemli." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel

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