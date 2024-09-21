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Kadın Girişimci Şeyma Demirel Aksoy, Tatvan'da Çikolata Atölyesi Kurdu

Kadın Girişimci Şeyma Demirel Aksoy, Tatvan'da Çikolata Atölyesi Kurdu
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Tatvan'da üç çocuk annesi girişimci Şeyma Demirel Aksoy, Ankara'da aldığı eğitim sonrası açtığı çikolata atölyesinde 15 farklı çikolata üretiyor. Amacı, işini geliştirerek bir fabrika açmak ve kendi markasını yaratmak.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde girişimci Şeyma Demirel Aksoy, çikolata atölyesi kurdu.

Üç çocuk annesi Aksoy, Ankara'da aldığı eğitimin ardından çikolata atölyesi kurmaya karar verdi.

İlçenin Sahil Mahallesi'nde atölye açan Aksoy, 15 farklı çikolata üretiyor.

İşini geliştirerek fabrika açmayı hedefleyen Aksoy, ürettiği ürünleri toptan ve perakende olarak satışa sunduğunu söyledi.

Aksoy, "Kadın girişimci olarak ürettiğim çikolatayı tattırmak ve buraya güzel bir lezzet sunmak için böyle bir girişimde bulundum. Ankara'da eğitim gördüm. Kendi patentimi ve markamı oluşturdum. Bu üretim tamamıyla bana ait. Herkesi bu lezzeti tatmak için buraya bekliyorum." dedi.

Kaynak: AA / Servet Taşdemir - Güncel

Yerel Haberler Ekonomi Ankara Tatvan bitlis Güncel Kadın Çocuk

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