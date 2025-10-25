Kadın Girişimci Esra Küçük, Düzce'de Hayvancılıkta Başarı Hikayesi Yazıyor

Düzce'de evinin süt ihtiyacını karşılamak için aldığı inekle hayvancılığa adım atan ve devlet desteğiyle hayvan sayısını 5 yılda 80'in üzerine çıkararak çiftlik sahibi olan Esra Küçük, hayvan ürünlerinin satışını yapacağı işletme açmayı hedefliyor.

Gümüşova ilçesine bağlı Yongalık köyünde yaşayan ve 5 yıl önce eşiyle kurdukları küçük ahırda evinin süt ihtiyacını karşılamak için inek beslemeye başlayan 33 yaşındaki Küçük, Tarım ve Orman Bakanlığından kredi desteği alarak hayvan sayısını artırıp ahırını çiftliğe dönüştürdü.

Küçük, 5 yılda sayısını 80'e çıkardığı hayvanlarından günlük 600-650 litre süt elde ediyor.

Bakanlık tarafından "Hastalıktan Ari İşletme Belgesi" verilen Küçük, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna da (TKDK) başvurarak hayvanlardan ürettiği süt, peynir ve et ürünlerini müşterilerine sunabileceği işletme açmak istiyor.

"Hayvan sevgisi bende her şeyin önüne geçiyor"

Kadın girişimci Esra Küçük, AA muhabirine, Bakanlıktan belge aldıktan sonra işletmesinin daha da geliştiğini ve üretiminin arttığını söyledi.

Kadın olarak hayvan besiciliğinin zor olduğunu fakat hayvan sevgisi olan herkesin kolaylıkla bu işi yapabileceğini anlatan Küçük, "Hayvan sevgisi bende her şeyin önüne geçiyor. Hayvan sevgisi tüm zorlukları aşmamıza yardımcı oluyor. Bundan sonraki hedefim bir restoran açmak. Yine destek için TKDK'ya başvuru yaptım. Burada baktığım hayvanlarımın et, süt ve peynir gibi ürünleri müşterilerimle buluşturmak istiyorum." diye konuştu.

"Kadın girişimcilerimizin sayısının artmasını diliyorum"

Tesisi Tarım İl Müdürü Esra Uzun ile ziyaret eden AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir de hükümetin kadın ve genç çiftçilere yönelik desteklerinin devam ettiğini kaydetti.

Kadın girişimcilerin sayısının artmasını dilediğini belirten Keşir, "Kadın emeğinin üretimde her zaman büyük yeri var. Özellikle de tarım ve hayvancılıkla uğraşan bölgelerde. Ne yazık ki bu görünür olmuyordu. AK Parti hükümetinin kadın ve genç çiftçilere verdiği desteklerle kadınlarımızın emeği görünür oldu. Artık kadın ve gençlerimiz işletme sahibi." ifadelerini kullandı.