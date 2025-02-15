TBMM'nin en çalışkan milletvekilleri! Birinci ve ikinci sırada sürpriz isimler var

En çalışkan vekiller anketi! İlk 3 sırada sürpriz isimler var
Chery ve BYD'nin hangi illere yatırım yapacağı netleşti

Chery ve BYD'nin hangi illere yatırım yapacağı netleşti
Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandı

Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandı
İstanbul'da borçtan icralık araç mezarlığında adeta servet yatıyor

Milyarlık servetin yüzüne bakan yok

Kadın Emeği Alışveriş Festivali Kahramanmaraş'ta Başladı

Kadın Emeği Alışveriş Festivali Kahramanmaraş'ta Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta düzenlenen 'Geleneksel 2. Kadın Emeği Alışveriş Festivali' kapsamında kadınların ürettiği el emeği ürünler sergilendi. Festivalde, gelirlerin Gazze'deki kadınlara bağışlanacağı belirtildi.

Kahramanmaraş'ta kadın istihdamına destek sağlanması amacıyla düzenlenen "Geleneksel 2. Kadın Emeği Alışveriş Festivali" başladı.

Piazza AVM'de başlayan festivalde, kadınların el emeğiyle ürettiği gıda, ev tekstili, çanta, bijuteri ve el sanatları ürünleri alıcılarıyla buluştu.

Festivalin açılışında konuşan Kahramanmaraş Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Betül Zabun Kenger, kadın emeğinin üretimini, girişimciliğini kutlamak, desteklemek ve büyütmek için bir arada olduklarını söyledi.

Festivalde, Hataylı kadın girişimcilerin de yer aldığını, Kahramanmaraş ve Hatay'ın ortak acılarının birlik ve dayanışmayla sarılacağını belirten Kenger, şunları söyledi:

"Biliyoruz ki Kahramanmaraş bir deprem şehri, tıpkı Hatay gibi. İki şehir olarak ortak bir acıya sahibiz ve yaralarımızı birlikte saracağımıza inanıyoruz. Bu inançla, 'acımız ortak, gücümüz bir' diyerek, Hataylı kadın girişimcilerimizi, Hatay Kadın Girişimciler Derneği Başkanı Çiğdem Kral ve ekibinin katkılarıyla festivalimize davet ettik. Bu değerli dayanışma için kendilerine içten teşekkür ediyorum. Bizler, üreten, emek veren, ticarete atılan ve kendi ekonomisini yöneten kadınlar olarak yalnızca kendi hayatlarımızı değil, çevremizi ve geleceğimizi de değiştiriyoruz."

Kahramanmaraş Kadın Kooperatifi Başkanı Yasemin Ayranpınar da festivaldeki gelirlerini Gazze'deki kadınlara bağışlayacaklarını belirtti.

Kahramanmaraş yöresine ait ürünler ürettiklerini ifade eden Ayranpınar, "Bizim amacımız, bütün Kahramanmaraşlı kadınlara farkındalık yaratmak, hem üretime katkıda bulunmak hem de ev gelirlerini sağlamaktır. Kahramanmaraş Kadın Kooperatifi olarak, bu festivaldeki bütün gelirlerimizi Gazze'deki kadınlara bağışlamaya karar verdik." diye konuştu.

Açılışa, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Deva Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mutlu Kaya, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu ile kadın girişimciler katıldı.

Festival, yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Güncel
img

Vize başvurusunu reddeden ülkeye isyanı viral oldu
img

İki ülkeye sınırı olan köyü uçuracak proje! Sabırsızlıkla bekliyorlar
img

İstanbul'a 3 gün sürecek kar yağışı geliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Feraye Tanyolaç'ın Bebek'te 11 bin TL'ye oturduğu evin yeni kirası belli oldu

Bebek'te 11 bin TL'ye oturduğu evin yeni kirası belli oldu
Elon Musk'a kızan kadın, Tesla'nın arkasına bakın ne yazdırdı

Elon Musk'a kızan kadın, Tesla'nın arkasına bakın ne yazdırdı
Alıkoydukları kadını acımasızca darbedip bir de selfie çektiler

Ellerini ağzını bağlayıp acımasızca darbedip bir de selfie çektiler
Arka Sokaklar dizisinde beklenmedik veda

Arka Sokaklar'da beklenmedik veda
Rüzgara Bırak'ta Hande Erçel ve Barış Arduç'un cesur sahnesine yorum yağdı

Hande Erçel ve Barış Arduç'tan çok konuşulacak sahneler
5 bin yıllık mumyalar incelendi, sonuçlar bir şehir efsanesini bitirdi

5 bin yıllık mumyalarda yapılan inceleme bir şehir efsanesini bitirdi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.