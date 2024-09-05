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Kadın Dernekleri ve STK'lar, Kadın Cinayetlerine Tepki Gösterdi

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AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde kadın dernekleri ve sivil toplum kuruluşları üyesi kadınlar, düzenledikleri eylemle eski eşi Eren Dildöken (32) tarafından pompalı tüfekle öldürülen Nebahat Yükçü'yü (29) anıp, kadın cinayetlerine tepki gösterdi. Eyleme katılan Yükçü'nün babası Hasan Yükçü de 'Öyle cezalar verilsin ki bu insanlar öldürmekten vazgeçsinler, hatalarını anlasınlar' dedi.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde kadın dernekleri ve sivil toplum kuruluşları üyesi kadınlar, düzenledikleri eylemle eski eşi Eren Dildöken (32) tarafından pompalı tüfekle öldürülen Nebahat Yükçü'yü (29) anıp, kadın cinayetlerine tepki gösterdi. Eyleme katılan Yükçü'nün babası Hasan Yükçü de "Öyle cezalar verilsin ki bu insanlar öldürmekten vazgeçsinler, hatalarını anlasınlar" dedi.

Olay, 2 Eylül'de saat 17.00 sıralarında Hacıfeyzullah Mahallesi'nde meydana geldi. Eren Dildöken, bir süre önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandığı Nebahat Yükçü'nün evine geldi. Burada taraflar arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında evde bulunan pompalı tüfeği alan Dildöken, Yükçü'yü göğsünden vurup, kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Nebahat Yükçü'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Boşandıktan sonra da eski eşinden şiddet gördüğü belirtilen Yükçü'nün cenazesi, Kuşadası Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayın ardından Eren Dildöken, yakalanıp, tutuklandı.

NEBAHAT'İN AİLESİ DE EYLEME KATILDI

İlçede Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Kuşadası Şubesi, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, dün Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu çağrısıyla kadın cinayetlerine tepki göstermek için Kaya Şavkay Meydanı'nda bir araya geldi. Nebahat Yükçü ve katledilen kadınlar için "Erkek şiddetine uğrayan kadınlar için isyandayız" sloganıyla gerçekleşen eyleme Nebahat Yükçü'nün ailesi de katıldı. Etkinlikte basın açıklamasını Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu adına okuyan Mehlike Hepdemir, "Son zamanlarda ülkemizin göz bebeği turizm merkezi olan Kuşadamızda kadına şiddetin artış göstermesi, kadına yönelik cinayetlerin gerçekleşmesi ve ilçemizin öldürülen kadınlarla anılmaya başlanması, kadınlara artan şiddet oranları, utandıran tablolar ortaya çıkarmaktadır. 'Bana bir şey olmaz' diyemeyeceğimiz, sessiz kalıp seyirci olamayacağımız, tanıklık ettiğimiz olaylara, 'Arkadaşım, bunu yapmaz' diyerek koruyup, göz yumup yolumuza gidemeyiz" dedi.

'KADINA ŞİDDET İNSAN HAKLARI İHLALİDİR'

Mehlike Hepdemir, kadına şiddetin insan hakları ihlali olduğunu belirterek, "Kamu kurumlarının, yerel yönetimimizin, kent konseyimizin, STK'ların ve halkın iş birliğine ihtiyaç var. Bu ada bizim. ya burada birlikte insan haklarına saygılı bir yaşam ihdas edeceğiz ya da yarın hepimizin kapısını çalacak şiddet için susup, bekleyeceğiz. 'Önleyici politikaları yerelden başlatmalıyız' diyoruz. İş birliği içerisinde mahalle muhtarları ile her hane içinde yaşananlara destek olabilecek mekanizmaları kurmalıyız. Kuşadası Belediyemiz ile iş birliğimiz gereği telefon numaramızı olan '0212 656 96 96' numaramızın bilinirliği ile çözüm üretecek mekanizmaları hayata geçirecek eylemselliğe ihtiyacımız var. Kadını koruyan ve kadına karşı şiddet ve cinayetlerin önlenmesi için 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun gerektiği gibi uygulanmalıdır" diye konuştu.

'KADINLARIMIZ ARTIK KATLEDİLMESİN'

Nebahat Yükçü'nün babası Hasan Yükçü ise üzüntüsünün tarif edilemez olduğunu söyleyerek, "Kesinlikle kadına karşı şiddetin önüne geçmemiz gerekiyor. Kuşadası'ndan konuştuğumuz zaman Edirne'den bile duyuluyoruz. Bu insanlara, cezaevlerinde güllük gülistanlık bakmasınlar. Bu insanlara ağırlaştırılmış müebbet versinler. Öyle cezalar verilsin ki bu insanlar öldürmekten vazgeçsinler, hatalarını anlasınlar. Devletimizin bu konuda kanun çıkartması gerekiyor. Kadınlarımız artık katledilmesin" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kuşadası Güncel Kadın

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