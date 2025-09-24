Haberler

Kadın Darbeden Gözaltına Alınan Şüpheli Tutuklandı

Mersin'de, darbettiği kadının videosunu sosyal medyada paylaşan R.K. tutuklandı. Olayın geçmişte farklı bir şehirde meydana geldiği belirtildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca darbettiği kadının videosunu sosyal medya hesabında paylaştığı iddia edilen kişiye yönelik başlatılan resen soruşturma kapsamında dün Toroslar ilçesinde yakalanan zanlı R.K'nin, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

"Özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçundan gözaltına alınmıştı

Farklı bir şehirde 3 ay önce yaşanan olayda R.K. hakkında o dönem eşi olan kişiyi darbettiği gerekçesiyle adli işlem yapılmış, kadının videosunu daha sonra sosyal medyada paylaştığı öne sürülen zanlı dün gözaltına alınmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Söz konusu videodaki olayın, farklı bir şehrimizde ve geçmiş tarihte gerçekleştiği, olayla ilgili adli işlem yapıldığı, soruşturmanın devam ettiği belirlenmiştir. Ayrıca görüntülerin paylaşıldığının tespiti üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla şüpheli R.K. 'özel hayatın gizliliğini ihlal etme' suçundan gözaltına alınmıştır." ifadeleri kullanılmıştı.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
