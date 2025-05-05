Kadın Cinayetlerine Tepkiler: Bahar Aksu İçin Kadınlar Sokaklara Döküldü

Haber/Kamera: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL)- Boşandığı erkek Rüstem Elibol tarafından katledilen Bahar Aksu için Şişli'de toplanan kadınlar, "Ülke kadın, çocuk, işçi mezarlığına dönerken AKP- MHP iktidarı kılını dahi kıpırdatmıyor." dedi. ANKA'ya konuşan Nur Sürer ise, "Hani iktidar diyor ya üç çocuk yapın diye, her gün ortalama üç kadının öldüğü ülkede bu kadınlar nasıl üç çocuk doğuracak! Kadınların soyunu kurutmaya karar vermişler." diye isyan etti!

İstanbul Şişli'de sabah saatlerinde meydana gelen vahşi cinayet, kadınları ayağa kaldırdı. Evinin önünde boşandığı erkek Rüstem Elibol ve beraberindeki 3 kişi tarafından katledilen Bahar Aksu için toplanan kadınlar Pangaltı metrosundan Aksu'nun katledildiği yere kadar yürüdü.

Birçok kadın örgütü ve siyasi partinin bulunduğu yürüyüşte, cinayete tanık olan oyuncu Nur Sürer de vardı. Sürer, kadın cinayetlerine isyan etti. ANKA'ya konuşan Sürer, şunları söyledi:

"Türkiye'de işçi cinayetleri birinci sırada...İkinci sırada ise kadın cinayetleri var. Bu sabah burada bir kadının ölümüne tanık olduk. Kimse yarım edemedi. Burada bir iş yeri sahibi üzerine gitmeye çalıştı ama adam silahını ona çevirdi. Kadın cinayetleri için yollara düşüyoruz ama ben ilk defa birine tanık olduğum için bütün gün o kadar büyük bir acı içindeydim ki... Hani iktidar diyor ya üç çocuk yapın diye her gün ortalama üç kadının öldüğü ülkede bu kadınlar nasıl üç çocuk doğuracak! Kadınların soyunu kurutmaya karar vermişler."

"2022'den beri sürekli ölüm tehdidi aldığını polise aktarmış"

"Bu kadın 2022'den beri sürekli ölüm tehdidi aldığını polise aktarmış. Kadını korumadılar. Polis yarım aaat sonra geldi. Şurada karakol var! Bu kadın kıyımı ne zaman son bulacak bu ülkede!"

"Ülke kadın, çocuk, işçi mezarlığına dönerken AKP- MHP iktidarı kılını dahi kıpırdatmıyor"

Bahar Aksu için açıklama yapan kadınlar, "Bunca fail aramızdayken biz nasıl güvende olacağız? Hakkını arayan öğrencinin, emekçinin kadınların karşısına dikilen polis, Bahar katledilirken neredeydi? Erkekleri cezasızlıkla ödüllendiren iktidar 2025'i aile yılı ilan ederken utanmadı mı? Boşanmak istediğimiz için, "hayır" dediğimiz için, yemeğin tuzu az olduğu için öldürülen, kadınlar sizin için sayıdan mı ibaret? Biz kadınlar bu soruların cevaplarını biliyoruz. Cezasız bırakılan erkekler, güvensiz sokaklar... Ülkemizdeki kadın cinayetleri maalesef ne tesadüf ne de münferit. Katilleri cesaretlendiren iktidarın kurduğu bu sistemin tam da kendisidir. Ülke kadın, çocuk, işçi mezarlığına dönerken AKP- MHP iktidarı kılını dahi kıpırdatmıyor. Bizler özgürlüğümüzden, emeğimizden, haklarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz." dedi.

"Bahar'ın davasının takipçisi olacağız"

"Eşit, adil bir yaşam için sokaklarda olmaya devam edeceğiz. Katledilen tüm kız kardeşlerimiz gibi Bahar'ın davasının da takipçisi olacağız. Bahar'ın hesabı sorulacak. Şişli'de yaşayan, çalışan tüm kadınların güvenli yaşayabilmesi için dayanışmayı ve mücadeleyi bu sokaklarda büyütmeye devam edeceğiz."