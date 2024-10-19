Kadın Cinayetlerine Tepki Eylemi: Buse Erkin İçin Adalet Talebi

KAYSERİ'de bir grup kadın, babası Yunus Yılmaz (48) tarafından öldürülen Buse Erkin (23) başta olmak üzere kadın cinayetlerine tepki için eylem yaptı.

Olay, geçen 3 Mayıs günü saat 14.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi Porsuk Sokak'ta meydana geldi. Yunus Yılmaz, evli ve 1 çocuk annesi kızı Buse Erkin'in yanına gitti. Baba ve kızı arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Buse Erkin, yerden aldığı taşla babasını başından yaraladı. Yılmaz ise kızını meyve bıçağıyla bıçakladı. Buse Erkin, yaralı halde bir pide fırınına sığındı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Buse Erkin, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, babası Yunus Yılmaz ise Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba Yılmaz tedavisinin ardından taburcu edilip tutuklanırken, kızı Buse Erkin ise olaydan 4 gün sonra hayatını kaybetti. Tutuklanan baba Yılmaz'ın, 'kasten yaralama', 'tehdit', 'hakaret', '6284 sayılı kanuna muhalefet', 'kişilerin huzur ve sükunetini bozma', 'kötü muamele' suçlarından toplam 38 suç kaydı olduğu öğrenildi. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. Kayseri 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede baba Yılmaz hakkında 'alt soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Davanın 4 gün önce görülen ilk duruşması eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

KADINLARDAN ADALET EYLEMİ

Buse Erkin cinayetinin ilk duruşmasının ardından Erkin'in akrabaları ve arkadaşları ile bazı kadın dernekleri Cumhuriyet Meydanı'nda eylem yaptı. 'Buse için adalet istiyoruz' sloganı atan grup, katil zanlısı Yunus Yılmaz'ın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Kadınlar adına konuşan Şeymanur Bakla, ölen Buse Erkin'in daha önce babası hakkında birçok kez şikayette bulunduğunu belirterek, "Buse, daha önce babası için çok kez karakollarda sabahladı. Çok kez adliye koridorlarında dolandı. Yardım istedi. Şikayetçi oldu. Haykırdı, duyan olmadı. 38 suç kaydı olan babası Yunus Yılmaz bakın; 1 değil 2 değil 3 değil 38 suç kaydı olan bu şahıs bir cani öz kızının canını aldıktan sonra tutuklandı. Şimdi soruyorum size bu cani hangi hakla beraat istiyor. ya da hangi vicdan bu caniyi dinliyor? Buse'nin gençliğinin, E.'nin annesiz kalışının, Buse'nin kardeşlerinin ablasız kalışının, Buse'nin gelemediği, yiyemediği, doyamadığı, gülemediği günlerinin hesabını bu adam dışarı çıkarsa kim verecek? ya da cezası düşerse bu sayılanlar geri mi gelecek?" ifadelerini kullandı.

'BUGÜN BUSE, YARIN SEN, DİĞER GÜN BEN OLABİLİRİZ'

Baba Yunus Yılmaz'ın müebbet hapis ile cezalandırılmasını istediklerini de sözlerine ekleyen Bakla, "İdam değil müebbet istiyoruz. Ölüm kurtuluş. Sürünsün bu gibi caniler. Asıl adalete diğer dünyada hesap verecek. Ama, bu dünyada da sürünsün. Bugün Buse, yarın sen diğer gün ben olabiliriz" dedi.