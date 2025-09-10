Haberler

Kadın Cinayetlerine Karşı Protesto: Başak Gürkan Arslan İçin Yürüdüler

Başkentte, boşanma aşamasındaki eşinin babası tarafından bıçaklanarak öldürülen Başak Gürkan Arslan için bir grup vatandaş protesto gösterisi düzenledi. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve çeşitli kadın hareketleriyle bir araya gelen kalabalık, kadın cinayetlerinin sona ermesi çağrısında bulundu.

Başkentte, Başak Gürkan Arslan'ın, boşanma aşamasındaki eşinin babası tarafından bıçaklanarak öldürülmesi protesto edildi.

Arslan'ın ailesi, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri ile çok sayıda vatandaş protesto için Yenimahalle'deki Murat Karayalçın Meydanı önünde bir araya geldi.

Ellerinde "Kadın cinayetleri son bulsun", "Karanlığa meydan okuyoruz", "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz" yazılı pankartlar taşıyan grup üyeleri sloganlar atarak, cinayetin gerçekleştiği Kardelen Mahallesi'ndeki eve yürüdü.

Gruptakiler, Arslan'ın fotoğraflarını eve asıp karanfil bıraktı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Kaya, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de dün üç kadının öldürüldüğünü belirterek, erkek şiddetinin son bulması ve cinayetlerin aydınlatılması gerektiğini söyledi.

Gruptakiler, konuşmanın ardından bir süre slogan attıktan sonra dağıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
