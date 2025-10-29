Haberler

Kadın Cinayetlerine Dikkat Çekildi: Ebru Kaya'nın Cenazesinde Açıklama

Güncelleme:
Adana'da eski eşi tarafından öldürülen Ebru Kaya'nın cenaze törenine katılan CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, devletin kadınları koruma sorumluluğunu vurguladı ve İstanbul Sözleşmesi'nin iptalini eleştirdi.

(ANKARA) - Adana'da eski eşi tarafından silahla vurularak öldürülen Ebru Kaya'nın cenaze törenine katılan CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, "Kadını koruması gereken devlettir. Devlet, kanunlarını kadının ve çocuğun arkasından çekerse onları kim koruyacak" ifadelerini kullandı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Adana'da eski eşi tarafından silahla vurularak öldürülen Ebru Kaya'nın cenaze törenine katıldı. Törenin ardından Asu Kaya, şunları söyledi:

"Yaşamayınca bilinmiyor, ateş düştüğü yeri yakıyor. AKP iktidarına daha ateş düşmemiş demek ki anlayamıyorlar. Ateş düşen millet anlıyor, ateş düşen aile anlıyor. Kadını ve çocuğu koruyan İstanbul Sözleşmesi'ni iki elimizle kabul etmiştik. Ama ne olduysa, kadını, çocuğu koruyan İstanbul Sözleşmesi'nden AKP iktidarı bir gecede çıktı. İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlüğe girdiği yıl, kadın cinayetleri tarihinin en düşük seviyesindeydi. İçinde bulunduğumuz bu yıl ise tarihi zirvesinde. Her gün en az bir kadın katlediliyor. Üç gün önce İstanbul'da, dün Bolu'da, geçtiğimiz gece ise Adana'da Ebru katledildi. Biz inanan insanlarız ama kadının kaderi de katledilmek olmamalı. Kadını koruması gereken devlettir. Devlet, kanunlarını kadının ve çocuğun arkasından çekerse onları kim koruyacak?"

Kaynak: ANKA / Güncel
