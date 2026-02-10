Uzaklaştırma Kararına Rağmen Öldürülen Müesser Becerir'in Davası Başladı.

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - Ankara'da boşanma aşamasında olduğu Hüseyin Ünal tarafından evinde katledilen Müesser Becerir'in öldürülmesine ilişkin görülen dava öncesi Ankara Adliyesi önünde açıklama yapan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, "Müesser, uzaklaştırma kararı olmasına rağmen korunmadı" dedi. Kadın Dayanışma Komiteleri ise "Bu cinayetin sorumlusu yalnızca fail değildir. Kadınları korumayan, failleri cesaretlendiren bu düzen suçludur" ifadelerini kullandı.

Ankara'da 53 yaşındaki Hüseyin Ünal, boşanma aşamasındaki 42 yaşındaki eşi Müesser Becerir'i 4 Eylül 2025 tarihide kızının gözü önünde pompalı tüfekle vurarak katletti.

Hayatını kaybeden Müesser Becerir'in 2,5 yıldır Hüseyin Ünal'dan boşanmak için mücadele verdiği öğrenilmişti. Ünal hakkında tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. Sanık Ünal'ın yargılandığı davanın ilk duruşması öncesinde kadın örgütleri Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması düzenledi. Kadın Dayanışma Komiteleri adına açıklama yapan mağdur ailenin avukatı Çisel Demirkan, şunları söyledi:

"Bugün Müesser Becerir için buradayız. Müesser Becerir, boşanmak istediği ve haklarını talep ettiği için öldürüldü. Kendi hayatı hakkında karar almak istediği için öldürüldü."

Bu ülkede kadınların boşanma hakkı vardır. Ancak bu hak, fiilen engellenmektedir. Kadınlar boşanmak istediklerinde korunmamakta, öldürüldüklerinde ise failler korunmaktadır. Bu bir istisna değildir. Kadınların iradesini hedef alan bir düzenin sonucudur. Yargı bu düzenin dışında değildir. Kadın cinayetlerinde uygulanan indirimler ve cezasızlık, kadınların değil bu düzenin çıkarlarını gözetmektedir. Kadınlara verilen mesaj açıktır: Hak talep edersen bedeli vardır.

"Bu cinayetin sorumlusu yalnızca fail değil; kadınları korumayan, failleri cesaretlendiren bu düzendir"

Bu nedenle söylüyoruz: Bu cinayetin sorumlusu yalnızca fail değildir. Kadınları korumayan, failleri cesaretlendiren bu düzen suçludur. Müesser Becerir davasında hiçbir gerekçeyle ceza indirimi kabul edilemez. Bu mahkeme, kadınların boşanma ve yaşama hakkını yargılayamaz. Kadınlar bu düzene itaat etmeyecek. Kadınlar haklarından vazgeçmeyecek. Müesser Becerir için adalet istiyoruz."

"Müesser, uzaklaştırma kararı olmasına rağmen korunmadı"

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu adına açıklama yapan Eylül Başak Buluç da şunları kaydetti:

"Kadın Cinayetlerini Durduracağızdan platformu olarak bugün diğer kadın örgütleri ile birlikte uzaklaştırma kararı çıkarttığı boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından evinde ateşli silahla öldürülen Müesser Ünal için Ankara Sıhhiye adliyesindeyiz. Evet Müesser uzaklaştırma kararı olmasına rağmen korunmadığı için, kolluk, yetkililer görevlilerini yerine getirmediği için evinde öldürüldü. Eğer kolluk görevini yerine getirseydi, katil Müesser' den uzaklaştırılabilseydi, Müesser korunabilseydi bugün hayatta olacaktı. ve maalesef Müesser gibi uzaklaştırma, koruma kararı olmasına rağmen korunmayan ve öldürülen birçok kadın var. Geçtiğimiz haftalarda Manisa' da Pınar Karataş yine boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından yine uzaklaştırma kararı olmasına rağmen ve yine ateşli silahla öldürüldü. Beyzanur Uçan …."

Çok acı ki artık kadınların ölümleri bile aynı. Bakın iki kadın aynı şekilde, aynı durumda öldürülmüş ki daha böyle birçok kadın var. Gerçekler bu kadar ortadayken, kadınların ölümleri bu kadar göz göre göreyken bunu durdurmak, engellemek yerine kadınları öldürüldükleri ailelere hapsetmeye çalışıyorsunuz. Korumaya çalıştığınız, dağılmasın diye çabaladığınız o ailelerin içinde güvende değil kadınlar.

"Gerekli önlemler alınsa, politikalar kadınları korumaya yönelik olsaydı bu kadınlar hayatta olabilirdi"

2025 yılı veri raporumuza göre öldürülen 394 kadının 222 si Ateşli silahla öldürdü yani bu kadınların yüzde 57'si ateşli silahla öldürüldü. Tıpkı Müesser gibi. Gerekli önlemler alınsa, politikalar kadınları korumaya yönelik olsaydı bu kadınlar hayatta olabilirdi. Müesser'in katilinin bu silaha nasıl ulaştığı, silahın ruhsatlı mı ruhsatsız mı olduğunu bilemiyoruz. Ruhsatsız silahlara nasıl erişiliyor bir kere peşine düştünüz mü? Silah ruhsatlıysa 6284 kapsamında faillerin silahlarına el konulması gerekiyordu. Hiçbir silaha el koydunuz mu? Biz söyleyelim hayır. 6284'ü gerektiği gibi uygulamıyorsunuz ama biz mücadelemizle uygulatacağız.

Biz Müesser öldürüldüğünde evinin önündeydik, hayatta olmadığı için gidemediği boşanma davasında adliyedeydik, bugün de katilinin hak ettiği cezayı alması için duruşmadayız. Biz Müesser için mücadele etmeye devam edeceğiz. Müesser'in hesabını soracağız. Müesser'in ailesi, hiçbir kadın, hiçbir kadının ailesi asla yalnız yürümeyecek."