Üye Girişi
Haberler

Kadın Cinayeti Üzerine Sosyal Medyada Provokatif Paylaşımlar: Üniversite Öğrencisi Gözaltında

Kadın Cinayeti Üzerine Sosyal Medyada Provokatif Paylaşımlar: Üniversite Öğrencisi Gözaltında
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da bir kadın cinayeti sonrasında sosyal medya üzerinden katil zanlısına övgü içeren paylaşımlar yapan üniversite öğrencisi Emre Seyidoğlu, gözaltına alındı. Şüpheli, hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamalarıyla tutuklandı.

Sosyal medya hesaplarından Semih Çelik tarafından öldürülen İkbal Uzuner ile Ayşenur Halil'e hakaret edip katil zanlısı Çelik'e övgü içeren paylaşımlar yapan üniversite öğrencisi Emre Seyidoğlu, İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri sosyal medya hesaplarından Fatih'te meydana gelen kadın cinayetiyle ilgili paylaşımlar hakkında inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda İstanbul Üniversitesi'nde öğrenci olan Emre Seyidoğlu'nun paylaşımlarında İkbal Uzuner ile Ayşenur Halil'e hakaret ederek katil zanlısı Semih Çelik'i övdüğü tespit edildi. Başka sosyal medya kullanıcılarının da Emre Seyidoğlu'nun aynı fakültede okuduğu kız öğrencileri taciz ettiğini iddia ederek paylaşım yapmaları üzerine polis şüphelinin adresine baskın düzenledi.

Operasyonda Seyidoğlu yakalanarak gözaltına alındı. Seyidoğlu emniyetteki işlemlerinin ardından 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, suçu ve suçluyu övme ve kişinin huzur ve sükünunu bozma' suçlarından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Sosyal Medya İstanbul Gözaltı 3-sayfa Güncel Medya Hukuk Suç

Enflasyon tahmini değişti, hesaplar sil baştan! İşte memur ve emekli için konuşulan zam oranı

İşte memur ve emekli için konuşulan zam oranı

 Belediyenin bakım merkezinde hayvan katliamı

Belediyenin bakım merkezinde hayvan katliamı

 Köfteci Yusuf'a iftira atıldığını düşünen vatandaşlar harekete geçti

Şubeleri sinek avlayan Köfteci Yusuf için harekete geçtiler
Kendisini mehdi ilan eden Mustafa Çabuk, 15 müridiyle birlikte gözaltına alındı

Sahte mehdi müritleriyle birlikte gözaltına alındı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef bu akşam var mı? 11 Ekim Tv8 yayın akışında MasterChef yeni bölümü yayınlanacak mı? TV8 YAYIN AKIŞI 11 EKİM | Bu akşam TV8'de Türkiye-Karadağ maçı saat kaçta? Bu akşam hangi maçlar var? SON DAKİKA: Gebze Belediyesi'nde neler oluyor? Sokak hayvanları öldürüldü mü? Gebze Belediyesi'nde ne oldu? Gebze Belediyesi hayvan katliamı olayı nedir? EXXEN CANLI İZLE: Türkiye-Karadağ maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Bu akşam (11 Ekim) hangi maçlar var? Kılıçdaroğlu yeniden aday olacak mı? 11 Ekim hangi burç? 11 Ekim yükseleni ne? Gebze Belediyesi hangi parti? Gebze Belediye Başkanı kimdir? KPSS Ortaöğretim infaz koruma memuru (gardiyan) puanı 2024: KPSS gardiyanlik kaç puan 2024? BESYO SONUÇLARI AÇIKLANDI: BESYO yerleştirme sonuçları açıklandı mı? BESYO sonuçlarına nereden bakılır? SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI: 36 bin personel alımı ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanlığa personel alım başvuru şartları nelerdir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.