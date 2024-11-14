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Kadın Çiftçiler Trabzon Akvaryum ve Kuş Parkı'nı Ziyaret Etti

Kadın Çiftçiler Trabzon Akvaryum ve Kuş Parkı'nı Ziyaret Etti
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Trabzon'da 60 yaş üzeri kadın çiftçilere yönelik düzenlenen etkinlikte, katılımcılar Trabzon Akvaryum ve Kuş Parkı'nı ziyaret etti. Muhtar Hasan Fahri Akçay, gezinin kadın çiftçiler için moral kaynağı olduğunu söyledi.

Trabzon'da kadın çiftçiler, Trabzon Akvaryum ile Kuş Parkı'nı gezdi.

Ortahisar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ile Kavala Mahallesi Muhtarlığı iş birliğinde 60 yaş üzeri kadın çiftçilere yönelik program düzenlendi.

Belediyenin servis aracıyla Trabzon Akvaryum ve Kuş Parkı'na gelen kadın çiftçiler, birçok su canlısını ve kuş türünü yakından görme imkanı buldu.

Gezi sonrası çiftçilere, Kent Mutfağında ikramda bulunuldu.

Kavala Mahallesi muhtarı Hasan Fahri Akçay, gezinin, gayretle çalışan kadın çiftçiler için moral kaynağı olduğunu belirtti.

Akçay, destekleri dolayısıyla Belediye Başkanı Ahmet Kaya ve Muhtarlıklar Müdürü Hakan Altın'a teşekkür etti.

Altın ise benzer etkinlikleri diğer mahallelerde de yapacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel
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