Kadın Avukat Hediye Gökçe Baykal'ın Ölümle Tehdit Davası Devam Ediyor

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Hediye Gökçe Baykal'a yönelik ölümle tehdit iddialarıyla ilgili davanın ikinci duruşmasında sanık P.D'nin daha önceki tehdit dosyaları ve mağdurların kadın avukatlardan oluştuğu ortaya çıktı. Mahkeme, sanık hakkında akıl sağlığı raporu bekleyerek duruşmayı erteledi.

(ANKARA) - Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkan Yardımcısı Avukat Hediye Gökçe Baykal'ın ölümle tehdit edildiği iddiasıyla açılan davanın ikinci duruşmasında, sanık P.D'nin pek çok farklı ilde hakkında tehdit dosyası olduğu ve tehdit ettiği tüm kişilerin de kadın avukatlardan oluştuğu ortaya çıktı. Mahkeme heyeti, sanık hakkında istenen akıl sağlığı raporunun beklenmesine karar verdi.

Avukat Hediye Gökçe Baykal'ın, 2022'de kendisine, "Seni parçanı ayırarak arter karotis damarını (şah damarı) keseceğim" şeklinde mesaj atarak tehdit ettiği gerekçesiyle yaptığı şikayet üzerine sanık P.D hakkında "tehdit" ve "hakaret" suçlarından açılan davaya Ankara 37. Asliye Ceza Mahkemesinde devam edildi.

Duruşmada, Antalya Barosu ve Kütahya Barosu'nun katılma talepleri kabul edildi.

P.D isimli kadın hakkında İzmir, Antalya, Malatya, Afyonkarahisar, Samsun ve Konya'da birden fazla tehdit dosyasının bulunduğu, sanığın tehdit ettiği tüm mağdurların ise kadın ve avukat olduğu öğrenildi.

Baykal'ın avukatı Burak Yılmaz duruşmada, sanık P.D'nin işlediği suçun kamu görevlisine karşı işlendiğini belirterek, sanıktan bu suçlamaya karşı ek savunma alınmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, Yılmaz'ın talebini kabul etti. Yine 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nde aynı kişi tarafından tehdit edilen bir başka avukatın dosyasının bulunduğunu dikkat alan heyet, sanık hakkında istenen akıl sağlığı raporunun beklenmesine karar verdi.

Duruşmaya, 22 Aralık'ta devam edilecek.

Kaynak: ANKA / Güncel
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