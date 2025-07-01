Kadim Aşiretler Federasyonu'ndan Hz. Muhammed Karikatürüne Sert Tepki

Kadim Aşiretler Federasyonu Başkanı Rasim Aslan, Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan dergiye tepki gösterdi.

Aslan, yaptığı yazılı açıklamada, bir mizah dergisinin son sayısında, Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa gibi insanlık tarihinin kutlu önderlerinin çirkin bir üslupla karikatürize edildiğini belirtti.

Karikatürün yayımlanmasını şiddetle kınadıklarını ifade eden Aslan, şunları kaydetti:

"Peygamber Efendimiz'in ve Hz. Musa'nın bombalanmış şehirlerin üzerinde karikatürize edilmesi, sadece bir hiciv değil, ruhları yaralayan bir hançer darbesidir. Bu hayasız eylem, milyonlarca müminin kutsalına, vicdanına ve imanına yönelmiş alçakça bir saldırıdır. Halkın milli ve manevi duygularına yönelik istismar suçu teşkil eden yayın ve sözde sanatsal faaliyet girişimlerinin önünü kesmek için anayasal bir düzenleme elzemdir. Bu ahlaksız, seviyesiz ve provokatif tutumu hem İslam aleminin nezdinde hem de Musevi inancının peygamberine yönelik olması hasebiyle en keskin ifadelerle kınıyor, lanetliyor ve telin ediyoruz."