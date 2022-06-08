KADIKÖY VE EMİNÖNÜ'NDE DENİZDEN ÇIKARILANLAR ŞAŞIRTTI - Haberler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın başlattığı Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında, Marmara Denizi'nin korunmasında toplumsal farkındalığın önemini vurgulamak amacıyla denizden toplanan atıklar, Eminönü ve Kadıköy İskelelerinde sergilendi. Marmara Hepimizin adıyla saat 10.00'da başlayan etkinliklerde İBB İSTAÇ Kadıköy'de 3, Eminönü'nde 6 olmak üzere toplam dokuz kişiden oluşan su altı dip temizleme ekibinin çıkardığı atıklar, etkinlik alanında sergilendi. Denizden kurusıkı olduğu belirtilen kalaşnikof, darbeli matkap, cam şişeler, motosiklet, bisiklet, tabanca, kelepçe, dizüstü bilgisayar, cep telefonları, saz ve yangın tüpü gibi çok sayıda obje çıktı.

"İNSAN ELİYLE ATILMIŞ ÇÖPLERİ ÇIKARTIYORUZ"

"BÜYÜ YAPIP DENİZE ATIYORLAR"

Kadıköy İskele Meydanı'nda deniz temizleme çalışmalarını izleyen Adem Bolat, "Ben bunları satılıyor zannettim. Soda şişesini geçtim de o sandalye ne? Motorunun ne işi var, yangın tüpü de çıkmış." diye konuştu. Ayhan Abay "İnsanoğlu düşüncesiz. Bu kadar olmaz. Şişeler, plastik ürünler, bunlar doğanın yok edemediği şeyler. Bize zarar veren her şeyin denize de zarar verdiğini bilmek lazım" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel