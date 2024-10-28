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Kadıköy ve Ataşehir'de Motosiklet Hırsızları Yakalandı

Kadıköy ve Ataşehir'de Motosiklet Hırsızları Yakalandı
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İstanbul'da Kadıköy ve Ataşehir'de meydana gelen 26 motosiklet hırsızlığının faili olduğu iddia edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

KADIKÖY ve Ataşehir'de meydana gelen 26 motosiklet hırsızlığı olayının faili olduğu iddia edilen 2 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin motosiklet çaldıkları anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Daha önceden poliste çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheli Önder Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da Anadolu yakasında meydana gelen motosiklet hırsızlıkları üzerine polis tarafından çalışma başlatıldı. Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada motosiklet hırsızlarının bazı olaylarda güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği belirledi. Görüntülerde plakası sahte olan bir motosikletle olay yerine gelen hırsızların, park halindeki motosikletin yanında durdukları daha sonra direksiyon kilidini kırarak araçları iterek çaldıkları görülüyor. Şüphelilerin tanınmamak için hırsızlık boyunca başlarındaki motosiklet kasklarını çıkarmadıkları da tespit edildi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI; 1 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Polis ekipleri yaptığı çalışmada güvenlik kamera görüntülerinin izini sürerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüphelilerden Önder Y. ve yanında bulunan A.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin çaldıkları motosikletleri suç ortaklarının yardımıyla parçaladıkları ve yedek parça olarak piyasa sürdükleri iddia edildi.Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerden Önder Y.'nin poliste daha önceden çok sayıda suç kaydı bulunduğu ve 26 motosiklet hırsızlığının faili olduğu tespit edildi. İşlemlerinin ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüphelilerden Önder Y. sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli A.B. ise savcılıkta alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Yetkililer motosiklet hırsızlıklarıyla ilgili kimlikleri tespit edilen diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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