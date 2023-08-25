Kadıköy'de 2 erkeği ulu orta ilişkiye girerken görüntüleyen genç isyan etti: Dayı ayıp değil mi?

İstanbul Kadıköy sahilinde 2 erkeğin herkesin gözleri önünde cinsel ilişkiye girdiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı. Cep telefonuyla videoyu kaydeden gencin "Dayı ayıp değil mi?" sözleri dikkat çekerken, görüntüleri paylaşan çok sayıda kullanıcı yaşananlara sert tepki gösterdi.

Sosyal medyaya dün akşam saatlerinde düşen bir video kısa sürede büyük infial yarattı. İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 2 erkeğin sahildeki kayalıkların üzerinde cinsel ilişkiye girdikleri görüldü.

"DAYI AYIP DEĞİL Mİ?"

Çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılan videoda, iki erkeğin vatandaşların gözleri önünde ilişkiye girdikleri anlar yer alırken, cep telefonuyla bu mide bulandıran görüntüyü kaydeden gencin "Dayı ayıp değil mi?" sözleri dikkat çekti.

VATANDAŞLARIN ÖNÜNDE ULU ORTA İLİŞKİYE GİRDİLER

Hava almak için sahile akın eden, kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu kalabalığın önünde ulu orta birlikte olan şahısların yakalanması için görevlilere çağrıda bulunan sosyal medya kullanıcıları, böylesi görüntülerin tekrar etmemesi adına önlem alınmasını talep etti.