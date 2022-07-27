Kadıköy önlerinde makine arızası yapan tekne kurtarıldı Kadıköy önlerinde makine arızası yapan ve içinde iki kişi bulunan tekne kurtarıldı. Kadıköy önlerinde makine arızası yapan ve içinde iki kişi bulunan tekne kurtarıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Fenerbahçe önlerinde makine arızası yaşayan ve içinde iki kişi bulunan tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Kalamış Marina'ya emniyetle yanaştırıldı." ifadeleri kullanıldı. Güncel AA / Muhammed Gencebay Gür Fenerbahçe Kadıköy Marina Güncel Haberler

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