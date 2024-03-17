Kadıköy önlerinde arızalanan 183 metre boyundaki tanker kurtarıldı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, İtalya'dan Rusya'ya seyir halindeyken arıza yaşayan 'SW CAP FERRAT 1' isimli tanker, kılavuz kaptan ve römorkör eşliğinde Küçükçekmece Demir Sahası'na emniyetle demirletildi.
Kadıköy önlerinde arızalanan 183 metre boyundaki tanker kurtarılarak Küçükçekmece'ye demirletildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, " İtalya'dan Rusya'ya seyir halindeyken Fenerbahçe açıklarında makine arızası yapan 'SW CAP FERRAT 1' isimli 183 metre boyundaki tanker, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda kılavuz kaptanımız ve Kurtarma-11 römorkörümüz refakatinde Küçükçekmece Demir Sahası'na emniyetle demirletildi." ifadeleri kullanıldı.