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Kadıköy İstikametinde Trafik Yoğunluğu Oluştu

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İstanbul'da Kadıköy istikametinde yapılan 'Beyaz Yol' çalışması nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. Çalışmaların 45 gün süreceği ve D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde 1 şeridin trafiğe kapatıldığı belirtildi.

Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu

Vehbi DEMİR - Ahmet YEŞİLMEN - Uğur ŞAHİN - Özcan KILIÇ / İSTANBUL, AVCILAR'daki İBB Sosyal Tesisleri durağıyla Yenibosna metrobüs durağı arasında dün başlayan 'Beyaz Yol' çalışması devam ediyor. 45 gün sürmesi planlanan çalışmalarda D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde 1 şerit trafiğe kapatıldı; uzun araç kuyrukları oluştu. Kadıköy istikametinde oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Avcılar'daki İBB Sosyal Tesisleri durağıyla, Yenibosna durağı arasındaki metrobüs hattındaki "Beyaz Yol" çalışması 14 Ağustos Pazartesi günü başladı. 45 gün sürmesi planlanan çalışmalarda D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde 1 şerit trafiğe kapatıldı. Çalışmalar boyunca 2 şeritten verilecek. Çalışma olduğuna dair bilgiler, metrobüslerin yanı sıra duraklarda anons ve duyurularla yolculara hatırlatılacak. Yolcular, duraklarda yönlendirme tabelaları ve iletişim ekiplerinin yardımıyla yönlendirilecek.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Devam eden çalışmalar nedeniyle D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi. 45 gün boyunca devam edecek çalışmalar kapsamında metrobüs hattındaki asfalt kaplama yol özel reçeteli beton yolla değiştirilecek. Yoldaki dezenformasyonun önüne geçilmesinin hedeflendiği çalışmayla, yol bakım masraflarının asgari oranda düşürülmesi planlanıyor. 20 yılın üzerinde dayanım gücüne sahip olduğu hesaplanan "Beyaz Yol" çalışmasıyla metrobüs yolunda daha konforlu seyahat imkanı sunulması da hedefler arasında.

İBB'DEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) internet sitesinden yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "İş kapsamında İBB Sosyal Tesisler durağıyla Yenibosna arasındaki yapım aşamasına geçildi. İBB Sosyal Tesisler ve Küçükçekmece durakları arasında başlanacak çalışma bilgileri metrobüs araçlarında ve duraklarda anons veya duyurularla yolculara hatırlatılacak. Duraklarda yönlendirme tabelaları ve iletişim ekipleri olacak. D-100 Karayolu Kadıköy istikameti 45 gün süresince çalışma güzergahında iki şeride düşürülecek." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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