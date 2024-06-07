Kadıköy Belediye Meclisi, Kadıköy ile İsrail'in Petah-Tikva şehri arasındaki 'kardeş şehir' protokolünü iptal etti

Kadıköy Belediye Meclisinde, Kadıköy ile İsrail'in Petah-Tikva şehri arasındaki "kardeş şehir" protokolü oy birliğiyle iptal edildi.

Kadıköy Belediye Meclisi haziran ayı üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş başkanlığında Kozyatağı'ndaki Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Meclis'te, Strateji Geliştirme ve Dış İlişkiler Müdürlüğünün; İsrail'in Petah-Tikva şehri ile 2007'de Meclis kararıyla yapılan "kardeş şehir" protokolünün yaşanan olumsuz gelişmeler nedeniyle iptal edilmesi teklifi görüşüldü.

Yapılan oylamada, protokolün oy birliğiyle iptal edilmesi kararlaştırıldı.