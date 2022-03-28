Kadıköy'deki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

KADIKÖY, İSTANBUL (AA) - Kadıköy D-100 kara yolunun Ankara istikameti Bostancı Köprüsü mevkisindeki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

34 EIU 299 otomobilin D-100 kara yolunda seyir halindeyken lastiği patladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri 34 CSZ 777 plakalı araçlarıyla durarak sürücüye yardım için yola duba yerleştirdi.

Bu sırada kara yolunda seyir halinde olan araçlar da yavaşladı. Anıl Y. yönetimindeki 34 DAG 065 plakalı otomobil ise duramayarak, yardım için duran belediye ekibinin aracı ve diğer 2 otomobile çarptı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri 34 DAG 065 plakalı otomobilde sıkışan sürücü Anıl Y. ve yolcu Dursun Berkay'ı araçtan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sürücü hastaneye kaldırılırken, Dursun Berkay'ın kaza yerinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Berkay'ın cenazesi ambulansla morga kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kontrollü şekilde sağlanan trafik akışı, belediye ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından normale döndü.