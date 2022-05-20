KADIKÖY'DEKİ RÜŞVET OPERASYONU: 124 KİŞİ TUTUKLAMA TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK OLDU (1) - Haberler

İSTANBUL'da yapılan rüşvet operasyonunda gözaltına alınan ve aralarında Kadıköy Belediyesi'nde görevli zabıta memurları ile gıda mühendislerinin de bulunduğu 194 şüpheliden 160 kişi, adliyeye getirildi. Savcılık aralarında 43 memurun da bulunduğu 124 şüpheliyi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti.

İstanbul'da, Salı günü aralarında Kadıköy Belediyesi'nde görevli zabıta ve gıda mühendislerinin de bulunduğu 224 kişiye 'örgütlü olarak rüşvet almak, vermek', 'aracılık etmek' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından operasyon düzenledi. Operasyonda 48 zabıta, 6 gıda mühendisi ile birlikte toplam 194 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından 38 kişi savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 160 kişi Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

43 MEMURUN TUTUKLANMASI İSTENDİSavcılık 43 memuru "Rüşvet" suçundan tutuklama talebiyle, 11 memuru ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle hakimliğe sevk etti. Savcılık, 81 kişiyi "Rüşvet" suçundan tutuklama talebiyle sevk ederken 25 kişiyi ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle hakimliğe sevk etti. 124 şüphelinin tutuklanması talep edilirken 36 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanması istendi. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ediyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel