KADIKÖY'DEKİ OLAYDA GÖZALTINA ALINAN 4 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

KADIKÖY Moda sahilinde çıkan arbedede polise yumruk atınca gözaltına 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Kadıköy Moda sahilinde meydana geldi. İddiaya göre; yüksek sesle müzik dinleyip çevreyi rahatsız ettikleri için kendilerini uyaran ve kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere bir grubun önce sözlü ardından da fiziki saldırısına uğradı. Polis biber gazı sıkıp havaya ateş açarak müdahale ettiği 4 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyet ekiplerinin yaptığı incelemede şüphelilerden Seyithan G.'nin "PKK propagandası yapmak" suçundan, Cahit K.'nin ise ise "Resmi belgede sahtecilik"ten sabıkalı olduğu ortaya çıktı. Polisteki işlemleri tamamlanan Seyithan G. (19), Barış G. (25), Cahit K. (24) ve İdris A. (22) adliyeye sevk edildi.