Kadıköy'deki diş hekimi cinayetine ilişkin bir zanlı yakalandı - Haberler

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Kadıköy'deki diş hekimi cinayetine ilişkin bir zanlı yakalandı

AA - Mücahit Türetken - Güncel
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Kadıköy'deki diş hekimi cinayetine ilişkin bir zanlı yakalandı

İstanbul Kadıköy'de diş hekimi Şeyma Biran'ın (64) muayenehanesinde öldürülmesine ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Kadıköy'de diş hekimi Şeyma Biran'ın (64) muayenehanesinde öldürülmesine ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Caferağa Mahallesi'ndeki diş hekimliği kliniğinde çalışan 64 yaşındaki Şeyma Biran'ın 20 Mayıs'ta bıçakla öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, bina ve iş yerine ait çok sayıda güvenlik kamerası görüntüsü izledi.

Kayıtlarda olayın gerçekleştiği gün saat 16.36'da binadan koşarak çıktığı görülen kişinin kimliği tespit edildi.

Şüpheli Z.E, Rasimpaşa Mahallesi Macit Erbudak Sokak'taki ikamette gözaltına alındı.

Caferağa Mahallesi General Asım Gündüz Caddesi'ndeki 6 katlı binanın 1'inci katındaki muayenehanede diş hekimi olarak çalışan Şeyma Biran kesici aletle öldürülmüş bulunmuştu.

AA / Mücahit Türetken - Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Diş Hekimi, İstanbul, Kadıköy, Güncel, Haberler

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