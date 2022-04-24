Kadıköy'deki boğa heykeli bakıma alındı - Haberler

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Kadıköy'deki boğa heykeli bakıma alındı

AA - Alptekin Soykan - Güncel
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Kadıköy'ün simgelerinden olan ve bazı kısımlarında yıpranmalar oluşan boğa heykeli, bakıma alındı.

Kadıköy'ün simgelerinden olan ve bazı kısımlarında yıpranmalar oluşan boğa heykeli, bakıma alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, gövdesinde çeşitli noktalarda yıpranma oluşan ve boynuzunda de delik açılan heykel için bakım çalışması başlattı.

Yaklaşık 15 gün sürmesi planlanan bakım çalışmaları kapsamında heykelin çevresi ekiplerce kapatıldı.

Fransız heykeltıraş Isidore Jules Bonheur tarafından 1864 yılında tunç döküm olarak yapılan heykel, 1987 yılından şu an bulunduğu Altıyol Meydanı'na konuldu.

AA / Alptekin Soykan - Güncel

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