Kadıköy'deki boğa heykeli bakıma alındı

Kadıköy'ün simgelerinden olan ve bazı kısımlarında yıpranmalar oluşan boğa heykeli, bakıma alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, gövdesinde çeşitli noktalarda yıpranma oluşan ve boynuzunda de delik açılan heykel için bakım çalışması başlattı.

Yaklaşık 15 gün sürmesi planlanan bakım çalışmaları kapsamında heykelin çevresi ekiplerce kapatıldı.

Fransız heykeltıraş Isidore Jules Bonheur tarafından 1864 yılında tunç döküm olarak yapılan heykel, 1987 yılından şu an bulunduğu Altıyol Meydanı'na konuldu.