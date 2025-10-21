Kadıköy'deki Bıçaklı Saldırı Davasında Duruşma

KADIKÖY'de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin (15) ölümüyle ilgili görülen davada, 4 sanık yeniden hakim karşısına çıkıyor. Saat 10.30 sıralarında Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya saat 13.30'a kadar ara verildi.

Olay 24 Ocak Cuma günü saat 08.25 sıralarında Kadıköy'deki tarihi Salı pazarında meydana geldi. İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, görgü tanıklarının ifadesine göre bisikletli bir grupla tartışma yaşadı. Çevredekilerin araya girmesi sonucu grup dağılırken Mattia Ahmet Minguzzi ise alışveriş yapmak için bit pazarına gitti. Pazarda alışveriş yapan Minguzzi tartıştığı gruptan olduğu öne sürülen B.B. tarafından beş yerinden bıçaklandı. O sırada yanında bulunan diğer şüpheli U.B. ise yere düşen Minguzzi'yi tekmeledi. Minguzzi, 15 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 15 yaşında oldukları öğrenilen B.B. ve U.B. hakkında 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 12'şer 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Olay günü şüphelilerin yanında oldukları belirlenen sanıklar M.A.D. ve A.Ö. hakkında ise 'Çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım' suçundan birleştirme talebiyle iddianame hazırlandı. Birleşen dosya kapsamında 4 sanık ilk kez birlikte beşinci duruşmada hakim karşısına çıkmıştı.

SAVCI MÜTALAASINI VERMİŞTİ

Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2 Ekim'de görülen beşinci duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanıklar U.B. ve B.B.'nin, 'Çocuğa karşı kasten öldürme', M.A.D. ve A.Ö.'nün ise 'Çocuğu kasten öldürme suçuna yardım' suçundan cezalandırılmasını istemişti. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, tarafların mütalaaya karşı son savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı 21 Ekim'e ertelemişti.

'YASEMİN YANINDAYIZ'

Saat 10.30 sıralarında Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu 4 sanık Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Salonda baba Andrea Minguzzi, anne Yasemin Akıncılar Minguzzi, teyze Aylin Akıncılar İyiyazıcıoğlu da hazır bulundu.Aileye destek için gelenler duruşma salonu dışında 'Emsal karar istiyoruz' diyerek slogan attı.Ailenin avukatı ise duruşma öncesi bir süre vatandaşlarla sohbet etti. Destek için duruşma salonu önünde bekleyenler anne Yasemin Akıncılar için, 'Yasemin yanındayız' sloganları attı. Duruşma salonu önünde bekleyenlerin yanı sıra, Anadolu Adliyesi bahçesinde bekleyen kalabalık da aileye destek sloganları attı.

'ÇOK PİŞMANIM'

Duruşmaya ara verilmeden önce sanıklara son sözleri soruldu. Tutuklu sanık B.B. 'Yaptığım herşey için çok pişmanım çok üzgünüm' ifadelerini kullandı. Sanık U.B. de pişmanlığını dile getirerek, 'Çok pişmanım' dedi. Tutuklu sanık A.Ö. ise, 'Hakim amca ben anne babamın yanına gitmek istiyorum.Ben suçlu değilim. Benim suçum yok ben olay yerinde olduğum için çok pişmanım. Anne babamın yanına gitmek istiyorum" diye konuştu. M.A.D ise, "Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Mahkemeden beraatime karar verilmesini talep ediyorum" dedi. Ardından da mahkeme saat 12.00 sıralarında duruşmaya ara verdi.