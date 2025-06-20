Kadıköy'deki Bıçaklı Saldırı Davasında 3. Duruşma

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Kadıköy'de yaşanan bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden İtalyan şef Andrea Minguzzi ve oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümüyle ilgili davada sanıklar üçüncü kez hakim karşısına çıkıyor.

KADIKÖYde alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin (15) ölümüyle ilgili 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada sanıklar 3'üncü kez hakim karşısına çıkıyor. Duruşma Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Duruşmada baba Andrea Minguzzi, anne çellist Yasemin Akıncılar, teyze Aylin Akıncılar İyiyazıcıoğlu, anneanne Binnur Semiz ve 18 yaşından küçük tutuklu sanıklar B.B. ve U.B. hazır bulundu. Duruşma salonunda AK Parti İstanbul Milletvekili Tuba Durgut, CHP Genel Başkan Yardımcısı 14. Dönem Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez katıldı. Aileye destek için gelen vatandaşlar 'sokaklarda katil istemiyoruz' sloganları attı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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