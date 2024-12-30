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Kadıköy'deki Ana Su Şebekesi Patladı: 5 Ay Süren Sorun Sonuçlandı

Kadıköy'deki Ana Su Şebekesi Patladı: 5 Ay Süren Sorun Sonuçlandı
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İstanbul Kadıköy'de ana su şebekesinde meydana gelen patlamanın ardından İSKİ ekiplerinin çalışmaları tamamlandı. Patlama sırasında oluşan çukur, çevrede hasara neden oldu. Apartman sakinleri, sorunun uzun süredir devam ettiğini ve İSKİ'nin ilgisizliğinden şikayet etti.

İstanbul Kadıköy'de ana su şebekesinde meydana gelen patlamanın ardından İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ) ekiplerinin başlattığı çalışma tamamlandı.

Rasim Paşa Mahallesi Celal Muhtar Sokak'ta dün akşam saatlerinde ana su şebekesinin borularının patlamasıyla tazyikli su metrelerce yüksekliğe ulaştı, 5 katlı binanın önünde çukur oluştu.

Patlama sırasında kaldırım taşları yerinden sökülürken, çöp konteynerleri devrildi, bir iş yerinin camları kırıldı.

İhbar üzerine bölgeye polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler önlem alırken, 5 katlı apartmanın sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi. Bazı binaların elektriği de tedbir amaçlı kesildi.

İski ekipleri, arızaya ilişkin çalışmalarını tamamladı. Patlayan borunun oluşturduğu çukur da kapatıldı.

Sokakta iş yeri bulunan Erkan Saygılı, AA muhabirine, sorunun yaklaşık 5 aydır devam ettiğini ve sonunda şebekenin patladığını söyledi.

İski'yi defalarca aradıklarını anlatan Saygılı, "Daha önce ufak ufak su kesintileri ve sızıntılar oluyordu. Ana arızayı bulamıyorlardı. Bugün bulamadıkları arıza sonrası su, taşları kendi kendine attırdı. Ufacık bir vanadan suyu kapatmadılar sonuç ortada. Tedbir amaçlı bina boşaltıldı, elektriğini kestiler. 5 aydır burada su arızası vardı. Defalarca aramamıza ve şikayette bulunmamıza rağmen kimse ilgilenmedi." dedi.

Apartman sakinlerinden Nuray Özpar ise İSKİ'yi arayarak durumu ilettiğini ifade ederek, "Kayıt aldılar kimse gelmedi. Defalarca aradık. Bize diyorlar, 'bir ekip var o ekibin işi bitince gelecek, müdahale edecek' cevap bu. Su yükseldi, taşlar yükseldi etrafa fırladı. Binanın temeline iniyor sular. Bize 'geleceğiz notumuzu aldık' dediler ve sonunda bu hale geldi. Bina zarar gördü mü görmedi bilemiyoruz. Binanın altı oyuldu resmen. Girişteki bu dükkanın ve binanın zararını kim karşılayacak. Bodrum şu an su içinde. İki dakikalık bir iş vardı. Yapmadılar ve burası savaş alanına döndü." diye konuştu.

Kaynak: AA / Şükrü Gündüz - Güncel
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