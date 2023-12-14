Kadıköy'de Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı
Kadıköy'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 İETT otobüsü ile 5 otomobil karıştı ve 5 kişi yaralandı. Kazanın güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.
Kadıköy'de 2 İETT otobüsü ile 5 otomobilin karıştığı ve 5 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.
D-100 kara yolu Ankara istikameti Acıbadem mevkisinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, 2 otomobilde ve İETT otobüsünde yaralanan 5 kişi, sağlık görevlilerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Bölgede bir süre aksayan trafik akışı, hasar gören araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.
Öte yandan kaza anı, kazaya karışan İETT otobüsünün güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, hızlı seyreden otomobilin, önündeki 2 araca çarpması, savrulan araçların ise 2 İETT otobüsüne çarpmaları yer alıyor.