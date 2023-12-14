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Kadıköy'de Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı

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Kadıköy'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 İETT otobüsü ile 5 otomobil karıştı. Kazada 5 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Trafik akışı ise hasar gören araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kadıköy'de 2 İETT otobüsü ile 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

D-100 Karayolu Ankara istikameti Acıbadem mevkisinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, 2 otomobilde ve İETT otobüsünde yaralanan 5 kişi sağlık görevlilerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bölgede bir süre aksayan trafik akışı, hasar gören araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA / Güncel

D-100 Karayolu Kadıköy İETT İtfaiye Hastane İstanbul Trafik Kazaları Otomobil Yaşam Güncel Haberler

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