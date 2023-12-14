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Kadıköy'de Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı

14 Aralık 2023 21:21 Güncelleme: 21:22 Abone Ol

Kadıköy'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 İETT otobüsü ile 5 otomobil karıştı. Kazada 5 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Trafik akışı ise hasar gören araçların kaldırılmasıyla normale döndü.