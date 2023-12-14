Kadıköy'de Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı
Kadıköy'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 İETT otobüsü ile 5 otomobil karıştı. Kazada 5 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Trafik akışı ise hasar gören araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
Kadıköy'de 2 İETT otobüsü ile 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
D-100 Karayolu Ankara istikameti Acıbadem mevkisinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, 2 otomobilde ve İETT otobüsünde yaralanan 5 kişi sağlık görevlilerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Bölgede bir süre aksayan trafik akışı, hasar gören araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.